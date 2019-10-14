أول النهار

عقدت المجموعة الخليجية المشاركة في اعمال الدورة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الصربية بلغراد أول من أمس السبت اجتماعا تنسيقيا برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر تجاه جدول اعمال المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الاحد والبنود الطارئة المتوقع طرحها وتوحيد الموقف الخليجي بشأنها اضافة الى بحث الشواغر في لجان المؤتمر والترشيحات الخليجية والعربية لها، بحسب ما ذكرته شبكة الدستور الاخبارية التابعة لمجلس الامة. حضر الاجتماع وفود برلمانية من المملكة العربية السعودية وقطر والامارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان في حين حضره عن الجانب الكويتي وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وامين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وعضوا الشعبة النائبان الحميدي السبيعي وصفاء الهاشم والامين العام لمجلس الامة علام الكندري. وعقدت المجموعة العربية المشاركة في الدورة الـ141 لمؤتمر الاتحاد اجتماعا تنسيقيا بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. وبحسب ما ذكرته شبكة (الدستور) الاخبارية التابعة لمجلس الامة فقد شهد الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة السبت تبادل وجهات النظر تجاه جدول اعمال المؤتمر. واضافت ان الاجتماع تناول البنود الطارئة المتوقع طرحها وتوحيد الموقف العربي بشأنها اضافة الى الترشيحات العربية في لجان المؤتمر.

حضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وامين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وعضوا الشعبة النائبان الحميدي السبيعي وصفاء الهاشم والامين العام لمجلس الامة علام الكندري. كما حضر الاجتماع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون.

ووصل الغانم والوفد البرلماني المرافق الى (بلغراد) في وقت سابق للمشاركة في اعمال المؤتمر التي تستمر حتى الـ17 من اكتوبر الحالي.

من جانب آخر اكدت عضو الشعبة البرلمانية النائب صفاء الهاشم أمس الاحد ضرورة توفير التغطية الصحية الشاملة للنساء على مستوى جميع دول العالم.

جاء ذلك في تصريح صحافي للهاشم نقلته شبكة (الدستور) الاخبارية عقب حضورها اجتماع النساء البرلمانيات ضمن اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 المنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلغراد.

وقالت ان الجلسة الصباحية لمنتدى النساء البرلمانيات تناولت في شقها الاول تقديم التغطية الصحية الشاملة لكل النساء.

واضافت انه بصفتها رئيسة لجنة المرأة والاسرة البرلمانية في مجلس الامة الكويتي فهي على علم بوجود نقص كبير في الخدمات الصحية المقدمة للاسرة والمرأة على وجه الخصوص في كثير من دول العالم.

وذكرت انه بالنسبة للكويت «فنحن والحمدلله دولة غنية ونقدم التغطية الشاملة للاسرة غير اننا نحتاج الى تفعيل دورنا الدولي للمساهمة في حصول المرأة على التغطية الصحية».

واشارت الى مناقشة الاجتماع التمييز في تطبيق القوانين بناء على الجنس بين الرجل والمرأة سواء في الرواتب او الخدمات او المناصب او حتى في الانتخابات والبرلمانات والوسائل التي من شأنها تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقالت ان الاستفادة من هذه الاجتماعات تكون بالاخذ بما هو قابل للتطبيق ويسهم بتعزيز دور المرأة في المجتمع.

