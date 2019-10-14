الأولى

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أنه على الرغم من التحسن في نسبة العائد على الاستثمارات الا أن معدل السيولة في خزينة الدولة الاحتياطي العام في طريقه الى النفاد نتيجة للسحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة. (طالع ص11)

وأضاف الحجرف، في كلمة خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة أمس، أن هناك 3 مسارات للانفاق لا يمكن المساس بها في الموازنة المقبلة 2020-2021 وهي: الرواتب والدعوم والانفاق الرأسمالي، لضمان عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن. وكشف الحجرف عن أن وزارة المالية لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021) والتي بلغت 27?7 مليار دينار بسبب ضخامتها، مؤكداً: سيتم خفضها لا محالة. وأفاد بأن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة.

وتابع الوزير: ما حدث هذا العام أنه وبعد ان تم ارسال تقديرات الميزانية لبعض الجهات الحكومية وجدنا حجم الانفاق وصل الى 27.7 مليار دينار، وهو مبلغ بكل الأحوال غير مقبول، موضحاً أن المالية رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها الى الأسس الموضوعية، التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها.