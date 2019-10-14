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أكدت وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري ان مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لن يتم توزيعه بالطريقة النمطية المتعارف عليها، موضحة ان الشركة الكويتية الكورية المخولة إنشاؤها هي التي ستكون معنية بالتعامل مع جميع البدائل السكنية وانماطها في المشروع. (طالع ص 04)

واكدت انه تجري الآن دراسة نماذج بناء مختلفة يصل سعرها إلى 70 ألف دينار و90 الفا و120 الفا حسب مساحة البناء وحجمه وعدد الادوار واحتوائه على سرداب من عدمه وستكون كل هذه النماذج متاحة للمواطن في مشروع جنوب سعد العبدالله.

وحول مشروع مدينة المطلاع السكنية أكدت بوشهري ان جميع عقود المدينة تحت مراقبة ومتابعة المؤسسة بشكل مباشر، لافتة الى ان هناك عقدا لمتابعة جميع العقود المعنية بالمدينة كما تم توقيع عقدي الطريقين 243 و 245 لخدمة المدينة مستقبلا.

واكدت انه في شهر يوليو الماضي تم طرح عقد يشمل 86 مبنى عاما ، وسيطرح عقد آخر في الربع الاول من العام المقبل 2020 يشمل 100 مبنى عام آخر بمختلف أنواعها وهناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية بتسلم هذه المباني التي سيتم تشغيلها بشكل تدريجي حسب نسبة الاشغال في المدينة.

أما بشأن مشروع خيطان فقالت بوشهري: ان المشروع تحت مظلة وزارة الأشغال لتحديث البنى التحتية لقرابة 1400 قسيمة وتمت اعادة المناقصة للدراسة، مؤكدة عدم وجود تأخير بشأن المشروع وقالت اختزلنا مدة العقد إلى 18 شهرا وليس عامين لتسريع عملية الإنجاز.

وردا على استفسار حول التجهيزات لموسم الامطار القادم وعدم حدوث أضرار مثل التي حدثت العام الماضي في مدينة صباح الاحمد السكنية قالت بوشهري : عقب حادثة الامطار في نوفمبر 2018 كلفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحصر الأضرار الناتجة عن الحادثة وتم رفع تقرير المؤسسة وضمه إلى لجنة التحقيق في وزارة الاشغال واخرجت اللجنة تقريرها النهائي في مارس الماضي وعلى اساسه تم رفع توصيات لجهاز المناقصات الذي اتخذ قرارات تتعلق بشركات مقاولات ومكاتب هندسية لايقافها.

وقالت: ماحدث من تأخير بشأن الخلطة الجديدة المحسنة للاسفلت هي جزئية عانى منها الكثير من المشاريع لان كثيرا من المصانع أخذت فترة من الزمن لتعديل أوضاعها بالنسبة للخلطة المحسنة ولكن الآن هناك اكثر من 20 مصنعا معتمدة قادرة على إنتاج الخلطة المحسنة.

وكشفت بوشهري عن التنسيق مع مجلس الأمة لرفع الرقابة المسبقة عن وزارة الأشغال والابقاء على الرقابة اللاحقة بهدف مواكبة مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية وسيتم المحاولة لاتفاق نيابي - حكومي بهذا الصدد. وفيما يخص الغاء عدد من بنايات السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد السكنية واستبدالها بقسائم سكنية قالت بوشهري إن هذه الأراضي وفق قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم تطبيق أو تعامل المطور العقاري عليها والذي يحتاج دخوله إلى تعديل تشريعي وهو الأمر الذي نعمل عليه حاليا بالتعاون مع اللجنة الاسكانية البرلمانية وفي دور الانعقاد القادم سيرفع الاقتراح بتعديل القانون لعرضه على مجلس الأمة. وكشفت بوشهري عن تعديل تشريعي خاص بالبيوت والقسائم المسترده لعدة أسباب لعرضها في مزاد على اصحاب الطلبات الاسكانية وفي حال عدم بيعها يتم تخفيض قيمتها بواقع 10% ويعاد عرضها على أصحاب طلبات الرعاية السكنية واذا لم يبع للمرة الثانية يتم عرضه للعامة وفق ضوابط، مشيرة الى ان ما تم حصره حاليا من الوحدات السكنية المستردة ما بين قسائم وبيوت وشقق يبلغ 58 وحدة سكنية تقريبا.