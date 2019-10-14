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أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد عن التوصل الى حل وسط بين نظام الأمثال من جهة والابقاء على الاستبدال وتخفيض نسبة الفائدة من جهة أخرى، موضحاً ان الحل هو الابقاء على النظامين معا بالتوافق مع الجانب الحكومي.

وبين في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية انه تم التوصل الى الإبقاء على النظامين ومنح حرية الاختيار للمتقاعدين على ان تكون نسبة الرسوم الإدارية مابين 4 الى 6 %.

واعتبر خورشيد ان التصور الذي وصلت اليه اللجنة كان متكاملا، لافتا الى وجود وجهات نظر مختلفة بعضها يطالب باستمرارية نظام الاستبدال وبعضها يقترح الغاءه وتقديم بديل آخر، وكان الاعتراض على نسبة الفائدة التي تتراوح بين 6.2 و14.8 % وفقا لسن المتقاعد، وهذه فائدة عالية تثقل كاهل المتقاعدين.

واضاف: بعد الاطلاع على دراسات خارجية متخصصة في العجز الاكتواري وصلنا الى ان تكون نسبة الرسوم الإدارية من 4 الى 6 % على أن تقوم مؤسسة التأمينات بوضع الجداول، لافتا الى ان هناك حوالي 40 ألف متقاعد مستبدل حتى الان سيتم معاملتهم وفق الرسوم الإدارية الجديدة. وتابع قائلا: اجمالي اعداد المتقاعدين ما بين 135 الى 140 ألفاً يحق لهم الاستبدال بالإضافة الى رقم كبير من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم حتى الان وهم الذين تجاوزت خدمتهم 20 سنة من الرجال و15 سنة من النساء.

وأضاف: وبالنظر في هذه الأرقام يتضح ان هناك حوالي 100 ألف متقاعد مسجلون في مؤسسة التأمينات لم يستفيدوا من نظام الاستبدال، جزء منهم ينظر الى الجانب الشرعي، لهذا وضعنا نظاما جديدا، هو ان تقوم مؤسسة التأمينات بإنشاء شركة تحت مظلتها وتملكها بنسبة 100 % تسمى شركة الخدمات التمويلية وتعمل بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبخصم نسبته من 4 الى 6%.

وبين خورشيد انه وفق نظام الامثال يستطيع المتقاعد ان يحصل على 10 أمثال الراتب او يزيد حتى يصل الى 20 مثلا، وتدير مؤسسة التأمينات هذا الامر من خلال الشركة التي تؤسسها.

ولفت الى ان الجمبع لهم الحق في الاستفادة من احد هذين النظامين، لافتا الى ان الحل تم التوافق عليه بين اللجنة المالية والجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية.

وقال: في الوقت الذي اقدر فيه معاناة المتقاعدين اؤكد ان اعضاء اللجنة المالية تحملوا الكثير من القذف والتجريح وهم يناقشون بدائل القانون والعمل على معالجته رغم ان اخرين هربوا من المواجهة والمعالجة.

واوضح بقوله ان نظام الأمثال قائم وهو يتمثل في الشركة الخاصة بالخدمات التمويلية حيث تقوم هذه الشركة بإعطاء المتقاعد القرض بضمانة مؤسسة التأمينات، بعكس السابق حيث كان يحصل على القروض من البنوك التجارية ويستغل استغلالاً غير سليم بالفوائد المتراكمة عليه.

في سياق آخر اوضح خورشيد ان اللجنة المالية أنجزت الاسبوع الماضي تقريرها بشأن تعديل على قانون التقاعد المبكر يقضي بخفض نسبة الاستقطاع على الامثال السبعة التي تمنح بلا فائدة من 25 الى 10 % فقط.

من جانبه كشف عضو اللجنة أحمد الفضل عن توافق مبدئي مع السلطات التنفيذية والقضائية في شأن التماس اعادة النظرة بأحكام التمييز الجنائية، موضحا ان الالتماس في القضايا المدنية وسيكون وفق آلية معينة تفحص الأحكام ذات الصلة.