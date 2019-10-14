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طهران الوكالات: كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان امس أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب طلب منه تحضير الاجواء لحوار بين السعودية وايران مشيرا الى أن هدف زيارته التي بدأها امس الى طهران هو منع اندلاع صراع جديد في المنطقة فيما رحب الرئيس الايراني حسن روحاني بمبادرة ضيفه الباكستاني لتسوية المشكلات الاقليمية العالقة.

واكد خان في مستهل زيارته أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب طلب منه تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن. وقال خان بحثنا اليوم تفاصيل الطلب الاميركي ونعلم الصعوبات الموجودة في هذا الخصوص لكننا لن ندخر جهدا لالغاء العقوبات ضد ايران والتزام الاطراف كافة بالاتفاق النووي. ونفى خان ان تكون بلاده تلعب دور الوسيط بين ايران والسعودية قائلا ان بلاده لا تلعب دور الوسيط بين البلدين بل سيكون دورها مساعدا في هذا المجال مشيرا الى انه سيقوم قريبا بزيارة مفيدة الى السعودية. وأضاف لم يطلب أي أحد منا الوساطة بين ايران والسعودية والزيارة ستكون بمبادرة باكستانية بحتة معربا عن اعتقاده ان أي مواجهة بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على المنطقة. واضاف رئيس الوزراء الباكستاني نرغب في ان نواصل دورنا المساعد لانهاء الخلافات بين البلدين.

من جهته رحب الرئيس الايراني بمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني لتسوية المشكلات الاقليمية العالقة مؤكدا دعم بلاده للجهود والنوايا الطيبة المبذولة في هذا الاطار.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي مع خان ان طهران واسلام آباد تؤكدان ضرورة تسوية المشكلات العالقة في المنطقة عبر الحلول السياسية لافتا الى ان بلاده سترد على أي موقف ايجابي بايجابية. واعرب عن ترحيب بلاده للمساعي الباكستانية لاحلال السلام في المنطقة قائلا نرحب برحابة صدر النوايا الحسنة والمساعي الرامية لتسوية القضايا الاقليمية وعودة الأمن والاستقرار الى منطقتنا الحساسة. واضاف روحاني أن طهران سترد على كل نوايا حسنة وكلام طيب بالرد اللائق والطيب. واشار روحاني الى انه بحث مع ضيفه الباكستاني القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين موضحا أجرينا محادثات مثمرة وجيدة تركزت على مناقشة التطورات الاقليمية خاصة في المنطقة الخليجية وبحر عمان.