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موسكو - الوكالات: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم الخلط بين الاتفاق النووي الإيراني، وبرنامج طهران الصاروخي. وقال بوتين في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد خلال حديث لقنوات RT والعربية وسكاي نيوز عشية زياته إلى السعودية والإمارات: بالنسبة لبرنامج الصواريخ، على الأرجح، يمكن وينبغي بحثه. يوجد في روسيا مقولة، أعتقد أن المسلمين سوف يفهمونها أيضا، فحواها: لا تخلط بين نعمة الله والبيض المقلي... هذه مواضيع مختلفة. برنامج الصواريخ شيء، والبرنامج النووي شيء آخر. هذا لا يعني أنه ليست هناك حاجة للحديث عن هذا الموضوع، خاصة إذا كان يسبب القلق. بالطبع، هذا ضروري، ولكن لا حاجة لدمج واحد بالآخر، حتى لا يجهض الإنجاز الذي تم تحقيقه في أول مراحله. لذلك، أعتقد أن هذا الحوار ممكن، لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى تدمير النتائج التي تحققت بالفعل بشأن القضية الأهم، وهي الحد من النشاط النووي الإيراني.

