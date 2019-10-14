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هلت تباشير الوسم بهطول أمطار على مناطق متفرقة من البلاد عصر أمس، وذلك بعد حالة من الرطوبة العالية التي تسببت في خفض مستوى الرؤية الى ما دون 500 متر.

وتوقع خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان ان يبدأ الموسم الفعلي للأمطار بعد منتصف الشهر الحالي.

من جانبه، قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر وحتى صباح غد الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة خصوصا على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتوسطة.

واشار في تصريح لـ كونا الى ان الرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما يؤدي الى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي قد يصاحبها بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.

وتوقع استمرار الطقس الرطب والغائم جزئيا حتى صباح غد الثلاثاء مع وجود فرصة لتكون الضباب وأمطار خفيفة على بعض المناطق. وذكر انه من المتوقع ايضا تحول الرياح صباح الاربعاء المقبل الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة فيما تقل نسبة الرطوبة تدريجيا مع استمرار ظهور بعض السحب المتفرقة.

