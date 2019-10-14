الأولى

شهدت معظم المشاريع المدرجة في خطة التنمية للسنة المالية 2019/2020 تعثراً كبيراً في التنفيذ بسبب جملة من التحديات الفنية والمالية التي واجهت تلك المشاريع. (طالع ص9)

وكشف تقرير أعده الفريق الاقتصادي لوزير المالية لشهر سبتمبر الماضي أن عدد المشاريع المدرجة في خطة التنمية بلغ 135 مشروعاً بكلفة قدرها 3.3 مليارات دينار، إلا أنه لم ينجز منها سوى مشروع واحد، فيما اعتبر مشروع آخر قيد التسليم. وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن الأمانة العامة للتخطيط أن برنامج التخصيص في الربع الأول من العام المالي 2019/2020 لم يشهد أي تطور يذكر، حيث لم تشهد المشروعات الأربعة التي يضمها البرنامج أي تطور يذكر عما تم إنجازه بنهاية يوليو، فقد بلغت نسبة انجاز مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية 51 % وتخصيص خطوط الهواتف الأرضية 30% ومشروع تخصيص بعض خدمات إدارة الإطفاء عند نفس مستواه دون تغيير البالغ 22 % ولم يشهد مشروع تخصيص المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء أي إنجاز.

على صعيد آخر رصدت خطة التنمية اعتمادات مالية قدرها 5 ملايين دينار، لتعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي ودعمها كبيئة آمنة ومستقرة اقتصادياً وسياسياً، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقد بلغت نسبة الإنفاق من تلك الاعتمادات خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 حوالي 0.6 % تعادل 30 الف دينار.