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«البلدي» أقر مشروع تطوير «المدينة الترفيهية»


وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي امس على مشروع تطوير المدينة الترفيهية التي تعد أكبر المرافق الترفيهية والسياحية في البلاد. وقال رئيس اللجنة
د. حسن كمال للصحافيين عقب اجتماع اللجنة انه تمت الموافقة أيضا على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الامطار بمساحة 5655 مترا مربعا في منطقة النهضة. وأضاف ان اللجنة وافقت كذلك على تأجيل عدد من الاقتراحات منها اقتراح دراسة امكانية اعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق - محافظة العاصمة وتوسعة مواقف سيارات مسجد السدحان بمنطقة الفيحاء.


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