الأولى

أكدت الادارة العامة للطيران المدني حرصها على حقوق الموظفين ومكتسباتهم، مشيرة الى التزامها بقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية فيما يخص الالتزام بساعات الدوام الرسمي. واوضحت الادارة في بيان صحافي تعليقا على اعتصام بعض الموظفين امس في مبنى الإدارة ان القرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن تهدف الى تنظيم العمل بشكل مؤسسي والى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب في المطار الدولي. ونقل البيان عن المدير العام لـ (الطيران المدني) يوسف الفوزان قوله ان الادارة فتحت ابوابها لرئيس واعضاء نقابة العاملين في المطار لسماع مطالبهم ومقترحاتهم. واوضح الفوزان ان التعميم رقم (36) لعام 2019 يهدف الى وضع ضوابط لنظام العمل بالنوبة ليكون هناك التزام بالساعات المحددة، خصوصا بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة على العمل بنظام النوبة.

ولفت الى انه تم في يوم الخميس الماضي اصدار التعميم رقم (42) لعام 2019 الذي يوضح ويؤكد ان تطبيق الضوابط لن يشمل الموظفين العاملين في نظام النوبات قبل هذا التاريخ.

وبين الفوزان انه لن يتم التأثير على بدلات اي موظف يعمل بنظام النوبات قبل 1 اكتوبر الحالي، متمنيا من الجميع التعاون والتكاتف من اجل العمل لرفع سمعة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر البوابة الاولى للبلاد.