وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر السيف صباح أمس الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه بقصر السيف أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، واستقبل سموه كذلك بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة بالانابة د. عودة الرويعي. واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ايضا في قصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

كما استقبل سموه كلاً على حدة بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

