وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه أمس الأحد رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت الدكتور سامر حدادين.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول دور مكتب المفوضية بالكويت والجهود التي يقوم بها ومجالات التعاون التي تقدمها المؤسسات الكويتية لتيسير عمل المفوضية.

وأعرب حدادين عن تقدير الأمم المتحدة للكويت وجهودها المتميزة في دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موضحا أن الكويت تعد خامس دولة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين. وأشاد بالخدمات الإعلامية التي توفرها وكالة الأنباء الكويتية للمؤسسات والأفراد في الكويت مشيرا إلى حرص مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تعزيز التعاون مع (كونا) ومختلف وسائل الإعلام في الكويت.

من ناحيته أكد الشيخ مبارك الدعيج أن الكويت لا تدخر جهدا من أجل تقديم العون والمساعدة لمختلف شعوب العالم وكانت دائما سباقة في دعم العمل الإنساني ومساندة جهود الأمم المتحدة وبرامجها في هذا المجال. حضر اللقاء نائب المدير العام لـ (كونا) لقطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي ومساعدة مدير العلاقات العامة بالمفوضية لولوة التركيت.

