وطن النهار

يغادر الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي البلاد اليوم على رأس وفد من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك الدولي المزمع عقدها خلال الفترة من 15 الى 19 الحالي في الولايات المتحدة الأميركية كما سيشارك الوفد في فعاليات الاجتماع الثامن لمجلس المعهد العالمي للنمو الاخضر والذي يعقد في مدينة سيؤول بجمهورية كوريا الجنوبية.

وحول مشاركة الكويت في اجتماعات مجموعة البنك الدولي أوضح مهدي ان هذه الاجتماعات سنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والاكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي المتعلقة بالآفاق الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا الاخرى .

وذكر ان هذه الاجتماعات تشهد عادة اقامة العديد من الندوات والجلسات الاعلامية والمؤتمرات الصحافية وانشطة وفعاليات أخرى تركز على القضايا الاقتصادية المطروحة للنقاش كاشفا عن تقديمه محاضرة حول رؤية الكويت الجديدة 2035 ومناقشة مشروع سوق العمل ومشروع رأس المال البشري فضلا عن موضوع المساواة بين الجنسين.

