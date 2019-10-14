وطن النهار

ثمنت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري دعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للقضية الاسكانية اللا محدود وحرص سموه على متابعة الملف الاسكاني، لافتة الى ان اهم القرارات التي تم اتخاذها أخيراً ولامست اكثر من 28 الف اسرة كويتية هو تخفيض القيمة الرمزية لقسائم مدينة المطلاع من 5 آلاف الى 3 آلاف دينار بالاضافة الى التعديل اللائحي الذي اعاد بدل الايجار لمن اوقف عنهم في السابق بسبب امتناعهم عن العديد من البدائل السكنية التي عرضت عليهم.

واضافت بوشهري خلال الندوة التي اقامتها لجنة ناطر بيت مساء أول من امس ان هذا القرار ايضا لامس شريحة كبيرة ممن خصصوا على مشروع خيطان وتأجيل استقطاع قرض بنك الائتمان عن المخصصين على مشروعي الوفرة والخيران لحين اكتمال الخدمات لديهم، ناهيك عن ان حرص سموه نتج عنه قيام لجنة الخدمات الوزارية لمتابعة الاعمال الحكومية الخدمية في مدينة المطلاع وفق تقارير المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبيان مدى استعداد الجهات الحكومية لتشغيل المباني الخدمية كلا حسب اختصاصه. كما توجهت بالشكر الى اللجنة الاسكانية البرلمانية على تعاونها لتحقيق المصلحة العامة بالنسبة للملف الاسكاني وجميع اللجان الشعبية التطوعية الشبابية.

وقالت بو شهري ان مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لن يتم توزيعه بالطريقة النمطية المتعارف عليها بل ان الاتفاقية بين حكومتي الكويت وكوريا الجنوبية في عام 2016 هي لشراكة بين الحكومتين لتنفيذ المشروع وانبثق عنها عقد تم توقيعه في مارس 2017 معني باعمال التخطيط والتصميم ودراسة الجدوى الاقتصادية وعقد آخر معني بالدراسة القانونية لانشاء الشركة الكويتية الكورية وهي التي ستكون معنية بالتعامل مع جميع البدائل السكنية وانماطها في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني مشيرة الى ان عملية التوزيع ايضا لا يصح ربطها بازالة المعوقات في ارض المشروع لانه مشروع ذو صفة خاصة مرتبط بالشراكة الكويتية الكورية.

وشددت بوشهري على ان المؤسسة تحرص على تحديد قيمة القسائم بثمن رمزي من خلال قرارات تصدر عن مجلس الوزراء تحدد القيمة لكل مشروع على حدة كذلك هو الامر بالنسبة لفكرة دخول المطور العقاري في المستقبل او البدائل السكنية بمختلف نماذجها في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية ايضا سيحيد ثمن القسيمة وستتحمل الدولة ايضا ثمن هذه القسائم في مختلف الاجزاء التي سيتم توزيعها في المشروع سواء كانت قسائم او بيوت حكومية او سكن عامودي وستقدم منتجات بناء مختلفة منها قد يكون سعرها 70 ألف دينار بمساحة بناء معينة او ستكون بقيمة 90 ألف دينار او 120 الف دينار حسب مساحة البناء وحجمه وعدد الادوار واحتوائه على سرداب من عدمه وستكون كل هذه المنتجات متاحة للمواطن.

مدينة المطلاع

وحول مشروع مدينة المطلاع السكنية أكدت بوشهري ان جميع عقود المدينة تحت مراقبة ومتابعة المؤسسة وقياداتها بشكل مباشر ودوري وهناك عقد لمستشار لمتابعة كل العقود المختلفة المعنية بمدينة المطلاع السكنية كما تم توقيع عقدي الطريقين 243 و245 لخدمة المدينة في المستقبل مؤكدة ان شهر يوليو 2019 تم طرح عقد يشمل 86 مبنى عاماً خدمياً وسيطرح عقد آخر في الربع الاول من العام المقبل 2020 سيشمل 100 مبنى عام آخر بمختلف انواعها وهناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية باستلام هذه المباني والتي ستشغل بشكل تدريجي حسب نسبة الاشغال في المدينة.

واشارت بوشهري الى ان المؤسسة تقوم باعطاء كتاب لمن يهمه الأمر للمواطنين موجه الى بلدية الكويت وهي الجهة المعنية باعطاء امر البناء للمواطنين وبالطبع هي جهة لها اجراءاتها الخاصة التي تسبق اعطاء امر البناء ومنها على سبيل المثال مخاطبة وزارات الخدمات للتأكد من استكمال الخدمات للمدينة.

اما بشأن مشروع خيطان أفادت بوشهري: ان المشروع تحت مظلة الاشغال لتحديث البنى التحتية لقرابة 1400 قسيمة وانا اليوم أحمل حقيبة الاشغال منذ 9 أشهر تقريبا اي منذ نهاية ديسمبر 2018 الماضي واعلنت منذ يناير 2019 ان اهم الاعمال هو انجاز عقد البنى لمشروع خيطان الاسكاني وحددت شهر ابريل لادخال المناقصة الى جهاز المناقصات وتم ذلك فعليا واعلن جهاز المناقصات عن طرح المناقصة وتم تحديد شهر يوليو 2019 اخر موعد لتقديم العطاءات عليها واقفلت المناقصة وبعثت العطاءات لهيئة الطرق والنقل البري لدراستها وفي اغسطس 2019 تم استلام العطاءات وشكلت لجنة لدراستها وفي شهر سبتمبر 2019 رفعنا توصية الى لجنة المناقصات للترسية على ثاني اقل الاسعار المستوفي للشروط لاننا ارتأينا ان الاول المستوفي للشروط لا يصلح كونه عمل في احد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومتعثر في عقده ولجنة المناقصات في المؤسسة اخذت قرارا لمنع هذه الشركة حتى تعدل وضعها ونحن اسنادا على ذلك رفضنا العرض المقدم منها وقد افاد جهاز المناقصات بان الاسباب التي على اساسها تم استبعاد الاول المستوفي للشروط ليست مقنعة بالنسبة لهم وهو اجراء روتيني معتاد بسبب اختلاف وجهات النظر تبعا لسلطة وصلاحية جهاز المناقصات وتم اعادة المناقصة الينا للدراسة ونحن استباقا للدورة المستندية وجهت اللجنة الى اعداد دراستها وفقا لتوصية جهاز المناقصات حول اقل الاسعار المطابق للشروط والمواصفات مؤكدة عدم وجود تأخير بشأن مشروع خيطان منذ تولي حقيبة وزارة الاشغال العامة كما ان هذا العقد اختزلنا مدته ب18 شهرا وليس عامين لتسريع عملية انجازه.

بنك الائتمان

وتطرقت بوشهري الى ان بنك الائتمان الكويتي وقع عقداً استشارياً لدراسة الرهن العقاري وجميع الاسس الخاصة به والاجراءات التي يجب ان تتخذها جهات الدولة المختلفة حتى نتمكن من تطبيقه واعدت هذه الدراسة ورفعت الى مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية الوزارية امامها ثلاثة بدائل او خيارات لبنك الائتمان الكويتي حتى يتمكن من ان يكون على القدر الكافي لايفاء التزاماته والخيار الاول منها هو قانون الرهن العقاري ويحتاج تشريع اما الخيار الثاني هو زيادة رأس مال بنك الائتمان وهو امر قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية والخيار الثالث الموجود ضمن قانون بنك الائتمان وهو الاقتراض من البنوك التجارية مؤكدة ان الدولة ممثلة في بنك الائتمان ملتزمة بتغطية الالتزامات تجاه المواطنين بالنسبة للقرض العقاري والتغطية حاليا متوفرة حتى توزيعات مشروع المطلاع.

وردا على استفسار حول التجهيزات لموسم الامطار القادم وعدم حدوث الاضرار التي حدثت العام الماضي في مدينة صباح الاحمد السكنية قالت بوشهري: عقب حادثة الامطار في نوفمبر 2018 كلفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحصر الاضرار الناتجة عن الحادثة وتم رفع تقرير المؤسسة وضمه الى لجنة التحقيق في وزارة الاشغال واخرجت اللجنة تقريرها النهائي في شهر مارس 2019 وعلى اساسه تم رفع توصيات لجهاز المناقصات الذي بدوره اتخذ قرارات تتعلق بشركات مقاولات ومكاتب هندسية لايقافها وايضا فيما يتعلق بالموظفين الذي ثبت تقاعسهم عن اداء مهامهم اتخذت اجراءات واحيلوا للتحقيق ثم احيل الملف الى (نزاهه) وبدورها احالت الملف للنيابة العامة ومن ناحية التنفيذ الفعلي على ارض الواقع حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة.

تأخير

من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان لدينا 4 عقود للبنى التحتية والعقد الثاني منها هو محل التأخير وهو اكبر العقود كونه متضمناً 8 ضواح اي 18 الفاً و519 قسيمة وينتهي في نهاية اكتوبر الحالي وكان من المفترض ان تسلم منه المرحلة الاولى في شهر ابريل الماضي بعدد 12 الف و177 قسيمة ولم يسلمها المقاول بسبب التأخير منه وحاول طلب تجزئتها الا اننا في المؤسسة رفضنا طلبه وتمسكنا بالتعاقد المبرم بتسليمها كاملة حسب الاتفاق وعدم تقسيمها وقامت المؤسسة اصدار انذار بسحب المشروع وباشرت منذ شهر ابريل الماضي غرامات التأخير وكل الدفعات الشهرية تصدر مخصوم منها غرامات التأخير مشيرا الى ان الشركة المتعهدة بالعقد الثاني مملوكة بالكامل للحكومة الصينية وقد حضر السفير الصيني لدى البلاد عدداً من الاجتماعات داخل مبنى المؤسسة كما قام الرئيس التنفيذي للشركة بزيارة البلاد ووقع تعهداً يلزمه ببرنامج زمني للمرحلة الاولى من مختلف الموارد وانجازها في نهاية شهر فبراير 2020 القادم وكذلك بالنسبة للمرحلة الثانية لعدد 6342 قسيمة تسلم في نهاية شهر يوليو 2020 القادم ونحن بدورنا لا ننظر للتعهد فقط بل نقوم بدورنا بمتابعة الاعمال اسبوعيا وعمل التقارير الموقعية لسير الاعمال ووجدنا منذ بداية شهر اكتوبر مؤشرات ايجابية لزيادة العمالة والمعدات والمواد الموردة للموقع وتطور النسبة بواقع 3.5 في المئة اما بالنسبة للعقدين الآخرين لعدد 4 ضواحٍ احدهما لـ4999 قسيمة والآخر لعدد 4770 قسيمة اي بمجموع 9777 وموعدهم التعاقدي لتسليمهم 16 مارس 2020.

ونوه الوقيان الى انه وحسب شروط العقد عند انتهاء المقاول من الاعمال المنوطه به تعاقديا يقدم كتاب الى المؤسسة لاخطارها بجهوزية للاستلام الابتدائي وبدورنا نشكل لجنة مع وزارات الدولة المختلفة ووقت الاستلام الابتدائي تفحص اللجنة الاعمال وفق الشروط التعاقدية ومن ثم تحدد الموافقة على الاستلام من عدمه في حال وجود ملاحظات والتي قد تصل لغرامات وفي حال الموافقة يتم اصدار شهادة للمقاول تسمى شهادة الاستلام الابتدائي لانجاز الاعمال ويعقبها اصدار كتب لمن يهمه الامر للمواطنين موجهة الى بنك الائتمان وبلدية الكويت.

وافاد الوقيان بان مشروع جنوب عبدالله المبارك لعدد 3260 قسيمة نسبة انجازه 59 في المئة ولديه تأخير بواقع 2 في المئة الا ان هذا التاخير طبيعي نوعا ما والشركة المتعهدة عادة ما تسلم مشاريعها قبل موعدها التعاقدي.

واشار الوقيان الى أنه بنهاية السنة الحالية تنتهي الخطة الانمائية الثانية للدولة والسنة المالية القادمة تبدأ الخطة الانمائية الثالثة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تنسق مع جهات الدولة المختلفة لاعداد الخطة الانمائية الثالثة للدولة من 2020-2021 حتى 2024-2025 وملامحها لم تعتمد حتى الآن الا ان المؤسسة ملامح خطتها استكمال مدينة المطلاع ومناقصات مدينة جنوب صباح الاحمد ودخول مدينة الخيران السكنية وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات لمعرفة مدى تغذية هذه المشاريع بالخدمات العامة المختلفة.

وبين الوقيان ان المؤسسة انجزت جميع البنى التحتية الخاصة بالمحور الخدمي في مدينة صباح الاحمد السكنية والقسائم الموجودة بالمحور الخاصة بجهات الدولة الحكومية المختلفة وهو محور ذو مساحة كبيرة سيخدم مدينتي صباح الاحمد السكنية ومدينة جنوب صباح الاحمد السكنية.

واعلن الوقيان عن جهوزية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاستلام الابتدائي في مشروع جنوب عبدالله المبارك كما حدث مع نظيره مشروع غرب عبدالله المبارك وعمل جميع الخطوات والاجراءات المتبعة لتسليم المواطنين عقب الاستلام الابتدائي الكتب الموجهة لبلدية الكويت وبنك الائتمان مبينا ان الاستلام لمشروع جنوب عبدالله المبارك سيكون كليا لكل القسائم وليس جزئياً وهذا هو تعامل المؤسسة بجميع عقودها.

كما أعلن الوقيان عن انتهاء عقد التخطيط العام والشبكات التفصيلية للبنية التحتية لمشروع مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية بتاريخ 18 مارس 2020 وبعدها نبدأ مراحل طرح الطرق الرئيسة كعقد اول ومن ثم الضواحي السكنية لعدد 20 الفاً 380 قسيمة.

