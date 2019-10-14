وطن النهار

أكدت مدير هيئة الطرق والنقل البري سهى اشكناني توقيع العقد الخاص بالطريق 245 واعطاء الشركة المتعهدة بتنفيذه المباشرة للبدء في اعمال العقد بتاريخ 26 يوليو الماضي وقد تم الان البدء بتجهيز الموقع والمكاتب وقدم المقاول البرنامج الزمني لانجاز اعمال المشروع كما تم توقيع عقد طريق 243 بتاريخ 19 سبتمبر الماضي وسيتم اعطاء المقاول المباشرة بتاريخ 16 اكتوبر الحالي ليباشر تنفيذ اعماله وقالت ان العقدين سيوفران لمدينة المطلاع عدة تقاطعات ومداخل ومخارج سريعة للمدينة ويختصران وقت الوصول من مدينة المطلاع الى مدينة الكويت مشيرة الى وجود مقترح لعمل وصلة تربط مدينة المطلاع بطريق سليل الجهراء ونحن حاليا بصدد عمل التصاميم وعرضها على الجهات الحكومية ذات الصلة لاخذ الموافقات اللازمة بشأنها وفي حال توفر الموافقات سوف يتم تنفيذه.

وحول مشروع الدائري 6.5 قالت اشكناني: ان هذا العقد يحظى بمراقبة ومتابعة حثيثة من قبل هيئة الطرق والنقل البري وبتوصية من الاستشاري المشرف لمضاعفة جهد المقاول المنفذ لاعمال المشروع وحثه على تكثيف العمالة وزيادة المعدات والمواد بالاضافة الى تقرير شهري لمراقبة نسبة الانجاز بحيث لا تقل عن 5 في المئة ناهيك عن التقارير الاسبوعية ومد يد المساعدة والعون له لتسريع وتيرة الاعمال كما قدم برنامج معدل لتكثيف الاعمال والانتهاء من التسع مراحل للمشروع في ديسمبر 2020 القادم.

