وطن النهار

اشار وكيل وزارة الاشغال اسماعيل الفيلكاوي الى انه عقب موسم الامطار السابق والذي نتج عنه تضرر مدينة صباح الاحمد السكنية قام مجلس الوزراء بتكليف جهة بحثية علمية جيولوجية لدراسة الاسباب وتقديم الاقتراحات والحلول حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة وقدمت التوصيات بهذا الشأن ومن حلولها تضافر الجهات الحكومية لايجاد الحلول، وقال ان وزارة الاشغال لا تستطيع ايجادها منفردة بهذه المدة القصيرة وتم تشكيل لجنة من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني ووزارتي الاشغال والكهرباء والماء وهيئة الطرق والنقل البري لتقوم كل جهة بمسؤولياتها بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية للتعامل مع السيول القادمة من خارج المدينة مثل عمل بحيرات تجميعية لاستيعاب مليون لتر مكعب و 600 ألف لتر مكعب وسدود تصل لارتفاع 12 متراً من جهتي المدينة ونهدف للانتهاء من هذه الاعمال قبل الاول من نوفمبر المقبل

وهناك اجتماع اسبوعي لمتابعة انجاز هذه الاعمال مع جميع الجهات المعنية.

