وطن النهار

نفذت نقابة العاملين بالطيران المدني، امس، اعتصاما على خلفية قرار نظام النوبة للعاملين بالإدارة العامة للطيران المدني.

وهدد رئيس النقابة جابر العازمي، باللجوء إلى التصعيد إذا لم يتم إلغاء التعميم رقم 36 لعام 2019 الذي اعتبر جميع بنوده ضد مصلحة الموظفين.

ولفت إلى أن الإدارة ألغت التعميم شكليا بداية الشهر الحالي حيث عملت على ترحيل بعض بنوده إلى تعميم آخر وهذا ما لم نقبل به، مؤكدا استمرار الاعتصام لحين إلغاء التعميم.

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ان ادارة الطيران المدني حريصة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم، مشيراً الى ان كل القرارات والتعاميم الصادرة من الادارة تهدف الى تنظيم العمل بشكل مؤسسي وذلك من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وضبط معايير الجودة في مطار الكويت الدولي.

وقال الفوزان في تصريح للصحافيين تعليقاً على الاعتصام الذي تم أمس (الأحد) في مبنى الادارة بأن ادارة الطيران المدني فتحت أبوابها لرئيس وأعضاء نقابة العاملين في الطيران المدني لسماع مطالبهم ومقترحاتهم بكل رحابة صدر الا ان ادارة الطيران المدني في نهاية المطاف كجهة حكومية ملتزمة بقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وغيرها فيما يخص الالتزام بساعات الدوام الرسمي.

وأضاف الفوزان بأن التعميم رقم 36/2019 الذي تم تطبيقه اعتباراً من مطلع اكتوبر الحالي يهدف الى وضع ضوابط لنظام العمل بالنوبة لكي يكون هناك التزام بالساعات المحددة في نظام النوبة خصوصاً بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة على العمل بنظام النوبة.

وقال الفوزان بأنه تم يوم الخميس الماضي اصدار تعميم رقم 42/2019 يوضح ويؤكد بان تطبيق الضوابط لن يشمل الموظفين العاملين في نظام النوبات قبل هذا التاريخ ، مبيناً انه لن يتم التأثير على بدلات أي موظف يعمل بنظام النوبات قبل 1/10/2019، متمنياً من الجميع التعاون والتكاتف من أجل العمل لرفع سمعة مطار الكويت الدولي والذي يعتبر البوابة الأولى للدولة.

