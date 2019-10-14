وطن النهار

ناشد رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د.عبدالعزيز السويط، مجلس الوزراء رفع الظلم الواقع على متخصصي المكتبات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحا أن هناك اهمالا لحقوق متخصصي المكتبات وتهميش تسكين ادارة المكتبات العامة الذي اعتمد هيكلها منذ 3 سنوات.

وقال في تصريح صحافي، ان الهيكل الادارة من غير مدير ولا رؤساء اقسام، كما ان المكتبات العامة لم يجر لها صيانة بالرغم من توفر ميزانية مخصصة لذلك، معربا عن استنكاره تكليف غير المتخصصين بالمهمات الخارجية حيث تم تكليف مدقق لغوي في لجان الفهرسة والتصنيف وايفاده بالمهمات الخارجية للتنفيع المالي.

وأضاف السويط: «اطلقنا «هاشتاق» لمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد رفض امين عام المجلس الوطني الجديد مقابلتنا واستمرار مسلسل الظلم الوظيفي وتهميش الكفاءات من ابناء الوطن متخصصي المكتبات، وفي المقابل يخاطبون ديوان الخدمة المدنية لزيادة راتب «وافدة» تعمل في مكتب الامين العام المساعد للقطاع الاداري والمالي منطبق عليهم المثل عين عذاري يعطون البعيد ويخلون القريب.

وختم السويط بالتوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: ابناؤك متخصصو المكتبات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يناشدونك وقف الظلم عنهم وتحقيق مطالبهم المستحقة ومحاسبة من عطل تسكين ادارتهم لان من امن العقوبة اساء استخدام السلطة.

