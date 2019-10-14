وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ ( 5359) حالة، موضحة أن هذه الحالات توزعت على إدارة الحضانة العائلية (1051 حالة)، وإدارة رعاية الأحداث (478 حالة)، وإدارة رعاية المسنين (3830 حالة). وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون مدير ادارة العلاقات العامة عبدالله الحمدان، أن إجمالي المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية عن شهر سبتمبر بحسب الإحصائية بلغ 1051 حالة، موضحا أنهم موزعين على دار الأطفال (34 حالة)، ودار الفتيات (8 حالات)، وبيوت الضيافة (84 حالة)، وقسم الحضانة (625 حالة)، وقسم متابعة شؤون الأبناء (230 حالة)، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج (70 حالة).وذكر الحمدان أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث عن شهر سبتمبر بلغ 478 حالة، توزعت على الاستقبال (5 حالات)، والضيافة الاجتماعية (2 حالة)، ودار الملاحظة (3 حالات)، والرعاية الاجتماعية (25 حالة)، والتقويم الاجتماعي (25 حالة)، والمراقبة الاجتماعية اختبار قضائي (343 حالات)، والمراقبة الاجتماعية نيابة الأحداث (40 حالة)، والمراقبة الاجتماعية البحث الاجتماعي (35 حالة). وبين أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ 3830 حالة، منها (26 حالة) في الرعاية الإيوائية، (3804 حالات) في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم، أما عن عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الأولوية ذكوراً وإناثا بلغ (285 حالة). وأشار إلى أن عدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة لهيئة الإعاقة قد بلغ عددها (15 تقريرا)، وإجمالي الحالات السريرية المحولة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قد بلغ عددها (40 حالة)، مؤكدا أن عدد المستفيدين من لوحات مركبات مواقف السيارات بلغ عددها (97 حالة).

