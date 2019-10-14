وطن النهار

أقامت الهيئة العامة لشؤون القصّر معرضها الأول للبناء والديكور تحت رعاية كريمة من مدير عام الهيئة براك علي الشيتان وسيستمر المعرض إلى يوم الخميس الموافق 17/10/2019، في مبنى الهيئة الرئيس بالمرقاب وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

ويعتبر هذ المعرض منصةً واحدةً لاكتشاف الفرص التي يمكن لأكبر قطاعات الدولة وشركاتها ان تقدمها لأسر المشمولين بالرعاية والتي يقارب عددها عشرة الاف أسرة.

وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية المتمثلة في بلدية الكويت، الهيئة العامة للرعاية السكنية، ووزارة التجارة، إضافة الى بعض الشركات الخاصة.

فقد قامت هذه الجهات ومن خلال وجودها في المعرض بعرض خدماتها وخبراتها عبر الرد على الاستفسارات التي قد تخص أسرة القاصر من مواد البناء أو الترميم التي تسعى الهيئة في تقديمها للمشمولين برعايتها، كما استضافت الهيئة كذلك أجنحة لمصارف محلية للتعاون في توفير بعض المتطلبات التمويلية والتي من ضمنها بيت التمويل الكويتي والرد على جميع استفساراتهم.

هذا وقد تخلل المعرض جوانب متعددة من الندوات التثقيفية وورش العمل بالأجهزة المختصة من حيث أعمال البناء والديكور. كما تضمن أيضا تقديم خدمات تعريفية للبناء ومواد البناء والديكور للفئة المستهدفة من المشمولين برعاية القصّر ممن يقومون بأعمال البناء والترميمات لبيوتهم أو العقارات المشمولين برعاية القصّر، وذلك بهدف دعمهم في إيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة في مرحلة البناء، وبهذه المناسبة صرّحت مديرة الادارة الهندسية رشا أمين، أن الهيئة تحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات والفعاليات لأبنائها القصّر والمشمولين برعايتها بما يعود عليهم بالفائدة ويلبي جميع احتياجاتهم ويبث فيهم الراحة والاستقرار.

