وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً بندب سناء تقدم لشغل وظيفة مدير إدارة الخدمات التمريضية بناء على حكم قضائي، وإلغاء القرار الوزاري بندب وضحة الحسيان مديرا للتمريض.

كما أصدرت الوزارة قرارات بتكليف عدد من المراقبين في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية حيث أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا قرارات إ دارية تقضي بتكليف عدد من المراقبين في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية.

وتم بناء على القرارات تكليف سارة حسين المقصيد مراقب ترخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية - قطاع الرقابة الدوائية والغذائية، ومي مزيد بوشيبة مراقب التسجيل والإفراج - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، ومحمد عدنان بهبهاني مكتب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بذات المسمى الوظيفي، وزينب محمد عبدالله الكندري مكتب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بذات المسمى الوظيفي.

وجاء في القرارات تكليف رؤساء الأقسام في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بتكليف هدى الطيب لقسم الكيمياء التحليلية - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، ونايف المطيري لقسم الميكروبيولوجي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وزينب دشتي رئيسا لقسم الفارماكولوجي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.

