وطن النهار

دعت مؤسسة ورئيس «مهندسون بلا حدود - الكويت» المهندسة زينب سلمان القراشي الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية لتحقيق التوعية المجتمعية ازاء الأهداف التنموية التي تنشدها الدولة، مشيرة الى ان تأثير الجهات غير الحكومية في مجالات التوعية مجالات البناء والتشييد والاسكان لا تقل اهمية عن الجهات المنفذة للسياسات الاسكانية. جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها القراشي في اليوم الثاني (الثلاثاء 8 اكتوبر) من المنتدى الوزاري العربي الثالث للاسكان والتنمية الحضرية المنعقد في دبي من خلال في محور «دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الاسكان الحكومي». وعرضت القراشي في ورقتها تجربة «مهندسون بلا حدود - الكويت» من العام 2013 في المشاركة المجتمعية لتحقيق اهداف الدولة التنموية، مشيرة الى انهم يهدفون الى تطويع الخبرات الهندسية وايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات داخل وخارج الكويت، وذلك بسواعد المهندسين الشباب المتطوعين، ونركز مُعظم جهودها لتحسين مستوى المعيشة في الدول النامية من بناء مساكن وتوصيل ماء وكهرباء.

