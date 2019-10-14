وطن النهار

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية، عن أن مركز أبحاث المياه أنجز مشروعاً بحثياً علمياً بعنوان «تقييم وحدات تجارية حقلية لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها»، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء، مشيرا إلى أن هذا البحث جزء من الخطة الاستراتيجية لمركز أبحاث المياه لإيجاد حلول لندرة المياه بالكويت من خلال التخلص من الملوثات المصاحبة لمياه الصرف.

وأكد المعهد في بيان أمس، أن هذا الانجاز يعد مصدراً مائياً متجدداً للاستخدامات الزراعية حتى يتم التقليل من الضغط المباشر على استخدام المياه العذبة الناتجة من محطات تحلية مياه البحر في الكويت، معتبرا ان الوحدات الحقلية لمعالجة واعادة استخدام مياه الصرف حلا مناسبا للمنشآت في المناطق النائية وغير المرتبطة بشبكة مياه الصرف الصحي في الدولة.

وأضاف: أن «ربط تلك المواقع وبناء شبكات صرف مع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المركزية عملية مكلفة، مقارنه بتوفير وحدات حقلية مستقلة للمعالجة في الموقع ذاته مما يمنح المنشاة الاستقلالية والتوفير المالي».

وأكد أن الهدف من هذه الدراسة، تقييم وقياس كفاءة وحدتين لمعالجة مياه الصرف واعادة استخدام المياه الناتجة للري بموقعين مختلفين تابعين للإدارة العامة للإطفاء أحدهما بمنطقة الأحمدي الصناعية والأخرى بمنطقة الصبية كما هو موضح بالأشكال 1, 2, 3 و4.

وأوضح أن نتائج الدراسة تشير إلى أن مياه الصرف الصحي الداخلة لوحدتي المعالجة الحقلية في كلا الموقعين المذكورين تعتبر متوسطة التلوث، حيث أن نسبة حاجة الأكسجين البيوكيميائي المتطلبة لتحليل المواد البيولوجية إلى الأكسجين الكيميائي لتحليل تلك المواد الكيميائية في الوسط المائي تساوي 0.6 ، ما يسهل معالجتها بالطرق البيولوجية التقليدية.

وحول نسبة الملوثات العضوية الصلبة للعناصر المغذية في هذه المياه عالية، ذكر أن النتائج المخبرية لهذه الدراسة أثبتت أن نسبة إزالة الزيوت والشحوم في المياه بلغت 100%، بينما تراوحت نسبة ازالة حاجة الأكسجين الكيميائي والبيوكيميائي بين 67-84%.، في حين تمكنت وحدتي المعالجة من مواكبة النسب المقبولة للهيئة العامة للبيئة الكويتية فيما يتعلق بازالة المعادن الثقيلة وذلك على الرغم من ان الوحدتين غير مصممتين لهذا الغرض. وأشارت إلى وحدتي المعالجة من خلال تقييم كفاءة إزالة الملوثات بازالة نسب ضئيلة إلى متوسطة تمكنتا بالتخلص من النيتروجين الكلي والفسفور الكلي حيث تفاوتت هذه النسب بين 15-47%، بالإضافة إلى ازالة المواد العالقة والمتطايرة الكلية بنسب تتراوح بين 12-38%.، مؤكدة أنه لم يستوف معدل الرقم الهيدروجيني وتركيز الكوليفورم البكتيري الكلي شروط الهيئة العامة للبيئة الكويتية للزراعة ما سيؤثر سلبا على المزروعات بصورة عامة، مبينا ان استخدام التعقيم بواسطة الأشعة الفوق بنفسجية لإزالة الملوثات الميكروبية من المياه المعالجة غير مجدية.

