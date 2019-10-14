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«الإدارية» ألغت قرار «التعليم العالي» سحب بعثة موظف لدراسة الماجستير

مشعل عبدالله
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الإثنين 14 أكتوبر 2019

قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار وزارة التعليم العالي القاضي بالغاء ابتعاث مواطن بحجة انتهاء مدة الابتعاث ولعدم جديتة لدراسة «الماجستير».
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي أقامها «الموظف» عبر المحامي جراح هادي العنزى بان قدم تظلما أمام المحكمة الادارية من القرار بالغاء البعثة بحجة انتهاء مدة الابتعاث وانه غير جاد في الدراسة للحصول على درجة الماجستير، مضيفا ان موكله بعد حصوله على البعثة قام بتقديم طلب لوقف البعثة مؤقتا لمدة سنة لظروف خاصة وظروف عمله وبعدها تقدم بطلب آخر لتغير بلد الابتعاث ليتفاجأ بالغاء قرار الابتعاث.
مبينا العنزي بأن موكله لم يخالف أي التزام وارد في اللائحة للبعثات ولم ترد الى الجهة الادارية اي تقارير بعد امكانية تحقيق الغرض من الايفاد وعليه تكون الجهة الادارية أخطأت في الغاء القرار.
وعليه قضت المحكمة الادارية الغاء القرار الاداري الصادر مع ما يترتب عليه من اثار مالية وتسوية حالته وفق الدرجة الحاصل عليها في جهة عمله.


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