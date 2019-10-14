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وطن النهار

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إصابة مواطن وسعودي في حادث على «السادس السريع»


اصيب مواطن وآخر سعودي بجروح وكسور خطيرة اثر حادث مروري وقع صباح أمس على طريق الدائري السادس السريع تم نقلها بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية. وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري السادس السريع وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بان الحادث وقع بين سيارتين ونتج عنه اصابة مواطن وآخر سعودي الجنسية فتم نقلهما بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية حيث ادخلا غرفة العناية المركزة، فيما باشر رجال المرور تسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين من على الطريق.


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