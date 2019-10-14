وطن النهار

اكدت جمعية الهلال الاحمر اهمية توعية المجتمع المدني بكيفية اتخاذ اجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث الطبيعية.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لـ (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف اليوم: إن الهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ اجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.

واضاف ان هناك حاجة لتعزيز القدرات بصورة عاجلة على المستويين المحلي والدولي مبينا ان انظمة الانذار المبكر في التنبؤ والحد من الكوارث الطبيعية لم تعد كافية للتقليل من الحصيلة الثقيلة الناجمة عن غضب الطبيعة الذي تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

واوضح ان (حملة سنداي سبعة) تتضمن سبع غايات لتحقيقها خلال سبع سنوات وتتعلق باطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية الذي تم اقراره في مدينة سنداي باليابان عام 2015.

