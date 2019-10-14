آراء

في عالم يعج بالتوترات والحروب تصبح الحاجة إلى صوت السلام ضرورية ومهمةً، والسلام الحقيقي يحتاج إلى صانع يقوم عليه ولا يمكن أن يصنع السلام إلا من لديه مواصفات القوة السياسية والتأثير الأدبي يدعمهما المصداقية والحياد.

وإن مسؤولية صناعة السلام لا يمكن أن يتولاها إلا من يتمتع بالخبرة والنضج السياسي والادراك الواعي لأبعاد الأمور ومن عركته التجارب وخاض غمارها عبر تاريخ طويل من التفاعل السياسي مع مختلف القضايا العالمية.

كل تلك المؤهلات توافرت في الكويت وفي شخص هو سمو الشيخ صباح الأحمد، فالكويت دولة لها مكانتها العالمية كبلد سلام وإنسانية، وشيخها الكبير رجل يحظى بثقة العالم متوجا بالهيبة والاحترام.

صباح الأحمد صانع السلام الأول في العالم عبر تاريخ حافل بالمواقف الدبلوماسية الساعية دوما إلى رأب الصدع ولمِّ الشمل.

التاريخ هو سجل الزمن لحياة الأشخاص والأمم لذلك التاريخ ينصف صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ويسجل له الدور الريادي في احتواء الكثير من النزاعات العربية بمهارة وكفاءة عاليتين.. كان سمو الشيخ صباح الأحمد رئيس اللجنة السداسية التي شكلتها جامعة الدول العربية لتسوية الأزمة اللبنانية وقادت هذه اللجنة إلى اتفاق الطائف الذي انتهت بموجبه الحرب اللبنانية، الشيخ صباح الأحمد، كان له دور واضح في الأزمة بين اليمن وعمان والإمارات وعمان، كان لجهود صاحب السمو بصمات واضحة في المساهمة في تشكيل الاتحاد بين الإمارات العربية ليتم اعلان دولة الامارات العربية المتحدة.

