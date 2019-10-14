آراء

أحدث فيلم «الجوكر» ضجة مازالت مستمرة بعد تصدره شباك التذاكر في كل العالم تقريبا محدثاً حالة تفاعل غير طبيعية بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حظي الفيلم بإشادات كثيرة يتعلق أكثرها بأداء خوان فينيكس بطل الفيلم في تفاعل غريب لا يتم عادة مع أي فيلم آخر وقد حظي أيضاً باشادات أخرى مستحقة للإخراج والموسيقى التصويرية.

وفي مضمون الفيلم يتمسك كنص بثلاثة خيوط تدور حول التنمر منها بمقدمتين ونتيجة فالمقدمة الأولى عن شخصية «الجوكر» الذي عاش دون أب ولا أم حتى تبنته امرأة تعاني من أمراض نفسية تسببت له بحوادث عنف كثيرة في طفولته كانت مقدمة لمرضه النفسي وعدم انضباط مشاعره، والمقدمة الثانية هي في حالة التنمر المستمرة الذي يعاني منها «الجوكر» في كل مكان وهو يحاول شق طريقه كممثل كوميدي فاشل لا يحصل إلا على الانتقادات والمضايقات، أما النتيجة فهي انفجار شخصية «الجوكر» وتحوله لوحش ينتقم من الذين أساءوا له وتسببوا في فشله.

يوصل الفيلم رسالة مباشرة حول مشكلة التنمر وآثاره كما يسلط الضوء على حياة شخص في مجتمع يعتبر الفرد به وحدة منفصلة بذاتها لا جزء من مجتمع ديناميكي يتأثر ويحرص على سلامة كل من فيه بل هو عبارة عن قطار يتحرك دون توقف وان دهس في طريقه حلما أو معاناة من يحاول اللحاق به فالمجتمع في الفيلم يعيش حياة انتهازية يبني فيها الكل نجاحاته وابتساماته دون النظر لآثارها على غيره.

أبرز سلبيات نص الفيلم من وجهة نظري هو تبريره للانتقام فـ«الجوكر» تحول لبطل أو أسطورة للانتقام من الجميع دون تفرقة بين أفعالهم ودون نظر لتدرج العقوبات أو مستويات الانتقام والغريب أكثر هو تقبل من شاهد الفيلم لهذا الانتقام واعتباره بطولة في دعم مباشر لحالة الفردية المنتشرة في العالم اليوم والتي تنص على أن الفرد هو محور هذا الكون وأن هدفه في الحياة هو أن يكون سعيداً ولو كانت هذه السعادة سبباً لشقاء غيره وهو ما كان يحدث للجوكر واستخدمه بالضبط للانتقام.

لم يتحدث الفيلم عن أي طاقة ايجابية ولم يتناول أي حل منطقي لأزمة شخصية تعتقد أنها تستحق النجاح في وظيفة لا تملك أساسياتها وهي وظيفة التمثيل الكوميدي الذي تعتمد على الموهبة وهو ما يفتقده «الجوكر» وتسبب له بالفشل، فـ «الجوكر» في الفيلم يعتقد أن فشله في وظيفته سببه الآخرون لا اختياره الخطأ لوظيفة لا تتناسب مع امكانياته.

لا يجب تبرير الرد العنيف على التنمر وعدم ضبط المشاعر والتفكير فيما يقال لك ويقدم على انه انتقاد ولا تبرير عدم التفرقة بين الانتقاد الصحيح الذي له أسس موضوعية وان كان على شكل استهزاء او نقد لاذع وبين التنمر، وفي جانب آخر يوصل الفيلم رسالة واضحة لأثر أي كلمة وأي انتقاد لغيرنا على شخصيته واتزانه وهو ما نفعله يومياً في وسائل التواصل دون أن نعرف ماذا سيتسبب به على غيرنا ومحيطه من أسرة ومجتمع.

أخطر ما في الفيلم هو تقبلنا كمجتمع للانتقام وعدم ضبطنا لحدود الرد على التنمر أو الانتقاد ومجاله وعدم تقبلنا لفكرة استبدال طاقة الرد بطاقة الاستمرار والتعايش وتقبل مجتمعاتنا على عيوبها ومراجعة ما نفعل وتصحيحه إن لزم الأمر دون أن نتحول لرافضين لكل انتقاد، وقبل كل هذا ضرورة بناء شخصية تعرف الفرق بين الانتقاد وتقبله وبين التنمر والاستهزاء وتعرف أن الثقة بالنفس قد تجعلك تتجاوز وتمضي دون أن تتأثر بغيرك وأن عليك أن تتأثر بغيرك إن كان ما يقوله صحيحاً وتصحح اتجاهك لا أن تواجه الجميع. تفاءلوا

