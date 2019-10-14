آراء

في موقف متخاذل من الحكومة والنواب -باستثناء النائب شعيب المويزري- ثمة أمرٌ غريب وهو الصمت تجاه قضية لا تقل أهمية عن قضية غسيل الأموال.

فبالامس القريب توجد معارض عقارية لتسويق وبيع العقارات داخل الكويت وخارجها وبإشراف وتنظيم وزارة التجارة، وخرج عددٌ من المسؤولين من وزارة التجارة يطمئنون الشاري بأنه بأمان طالما تحت اشراف الوزارة.

الحكاية بدأت بعام 2013 عندما بدأت المعارض العقارية سواءً بالفنادق أو في أرض المعارض وكلها تحت إشراف وزارة التجارة، فأتت جموع من الناس للمعارض لشراء عقار في دبي أو تركيا أو أميركا أو داخل الكويت كشاليه في الخيران، وتوالت بعدها المعارض وازدادت بشكل رهيب حتى وصلت أحياناً كل اسبوع معرض عقاري والمدهش بأنهم تحت اشراف وزارة التجارة.

ولما اشترى الكثير من المواطنين من خلال المعارض اتضح بأنها عملية نصب لا أكثر، ولما راجعوا العقار لم يجدوا شيئاً بأسمائهم، فما كان منهم إلاّ مراجعة وزارة التجارة المسؤولة عن ذلك فلم يجدوا لديها الحل ولم يجدوا منها التحرك و «الفزعة» للمواطنين أبناء البلد المنصوب عليهم من مافيا شركات النصب العقاري.

حتى بلغ عددهم «20 ألف مواطن» وهم متضررون من «63 شركة» نصب عقاري بإجمالي المبلغ المنصوب عليهم ما يقارب «3 مليارات دينار» أكرر دينار.

والمشكلة ليست هنا بل في وزارة التجارة التي لم تحل شركات النصب العقاري الى النيابة باستثناء عدد قليل جداً، وكذلك من قصور واجبات وزارة التجارة هي عدم تقديم بلاغ تفصيلي للنيابة بالأسماء والوقائع والمخالفات وتقديم مستخرجات وعقود تأسيس بجميع الشركات من المشكو بحقهم وتعقب أسماء جميع الشركاء وكل الشركات التي أسست من قبلهم لأغراض عقارية. والسؤال ما سبب تخاذل الحكومة بإنصاف المتضررين أبناء وطنهم؟ وما سبب تخاذل نواب مجلس الأمة مع ناخبيهم المنصوب عليهم؟ حتى باتوا يفقدون الثقة بالحكومة وبأي معرض يقام تحت اشراف وزارة التجارة الامر الذي سيؤثر على السوق العقاري بالكويت. فالأمر واضح لا يحتاج تفسيرا وهو تخاذل كل من وزارة التجارة ووزارة الخارجية، وتمت عمليات غسيل أموال بالمعارض العقارية بالكويت.

فالأمر بذمة المسؤولين بالحكومة وكذلك نواب مجلس الأمة، فالمواطنون المنصوب عليهم ذهبت (تحويشة) العمر مع الريح أو أحياناً البعض أخذ قرضاً ليشتري عقارا وبالاخير يسدد القرض على شيء لا يملكه، وللأسف البعض أصابه ضغط والاخر أصابه الجنون وكلها حكايات حقيقية اطلعت عليها شخصياً.

وفي الختام أما آن أوان مجلس الوزراء الموقر بأن يسعى لحل الموضوع لأنه موضوع كبير ولو حدث هذا الامر في احدى الدول الحضارية لاستقالت الحكومة برمتها. ودمتم بحفظ الله.

نكشة:

قال لي أحدهم بأن قضية النصب العقاري بالكويت لو ينبري لها مخرج فذ، لأخرج مسلسلاً كويتياً ناجحاً.

