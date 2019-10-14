آراء

طبيعي ان لا يهز بعض الغوغاء العلاقات

الكويتية - الاردنية التي تطورت في العقدين الماضيين الى مستويات عالية جدا، وقامت على الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين، وتكفي البيانات الثلاثة التي صدرت من مجلس النواب ووزارة الخارجية واتحاد كرة القدم الاردنية، كي تطوى صفحة قلة من الغوغاء ارادوا التشويش على حدث كروي بامتياز.

تاريخيا الكويت تتعاطى مع هذا النوع من القضايا بترفع كبير، وتضع الامور في نصابها الصحيح، ولا تخلط بين فعل سعت اليه بعض الجماعات من اجل تشويه صورتها وبين الحقائق التي تنتجها العلاقات بين الدول، ويكفي بالتالي الاستنكار الشعبي والاعلامي الكبيرين الذي قوبلت به تلك الهتافات التي صدرت من مجموعة موجهة سياسيا من تيارات معروفة تسعى الى تمزيق العلاقات بين الاشقاء، لان تلك التيارات لا تعيش الا على التفرقة، وليس على التآخي والتلاحم.

الاردن اكبر من هذه الاعمال الصبيانية، ورد الفعل الرسمي والشعبي عبر عن ذلك، والتجاهل الاعلامي الكويتي لهذه الحادثة التي عبرت عن نهج بعض شذاذ الآفاق دل على الرفعة التي تتمتع بها الكويت، والنظرة بعيدة المدى لسياستها الخارجية، وكيف ان علاقاتها مع الاشقاء لا تتأثر بزوبعة في فنجان صغير جدا كما حصل في مباراة منتخبي الكويت والاردن ضمن تصفيات كأس العالم. ما نحتاجه في هذه المرحلة، في الكويت والاردن، بل مع الدول العربية كافة، هو العمل على ترسيخ اسس واقعية للعلاقات بين الدول تقوم على التفريق بين النوازع الشخصية لبعض التيارات السياسية والمصلحة القومية، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال البناء على المشتركات وليس على عناصر التفرقة، فالجميع في العالم العربي بحاجة الى بعضهم بعضا، كل دولة وفق امكاناتها يمكن ان تقدم ما يخدم الاخرى، وبهذا يمكن تحقيق التكامل بينها جميعا.

صحيح ان ذلك لن يخلو من بعض المنغصات، او اصوات الغوغاء الذين سيحاولون توظيف كل السلبيات لخدمة اهدافهم في منع قيام هذه العلاقة، كي يوظفونها لمصلحة مشروعهم، الا ان ذلك لا يجب ان يغلب على لغة العقل، والمصالح المشتركة.

قامت العلاقات بين الدول العربية في السنوات الماضية على ردة فعل الزعيم او الحاكم والرئيس، ولم تقم على المصالح المشتركة، لذلك رأينا الانقسام يعمها منذ تأسست جامعة الدول العربية، التي قامت على نزعة انانية كان الهدف منها بداية هو زعامة شخص للعالم العربي، راميا الى اقامة خلافة عربية بعد انهيار الخلافة العثمانية، واقصد هنا صاحب مشروع الجامعة العربية الملك فاروق، غير ان هذه المؤسسة على علاتها حاليا تحولت منبرا يمثل الجميع، وفي الوقت نفسه نتجت عنها مجموعة من الاتفاقات التكاملية، نفذ بعضها اما البعض الآخر لم ينفذ للاسف، ورغم ذلك استمرت بعمل مؤسسي، صحيح ان الجميع يسعى الى ان تكون اكثر قوة، وفاعلية على غرار الاتحاد الاوروبي، الا ان السلبيات السياسية القائمة حاليا تمنع ذلك، لكن لا يمنع استمرار العمل من اجل القضاء على تلك السلبيات.

استنادا الى هذه الحقيقة، ما نحتاجه في العالم العربي هو، كما اسلفنا، البناء على المشتركات كي نخرج من النفق، والا نجعل الاصوات الغوغائية اعلى من صوت العقل والمنطق، لذلك تحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي عبر عن موقف الكويت العقلاني والمتزن، والحريص على اخوية العلاقة مع الاردن، وكذلك تحية الى مجلس النواب، ووزارة الخارجية واتحاد كرة القدم الاردنية لهذا الموقف الذي يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين والشعبين.

