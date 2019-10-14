آراء

الخطة الاستراتيجية هي الخطة الشاملة التي يتم وضعها من اجل تحديد كيفية انجاز اي مؤسسة لرسالتها واهدافها وتتضمن عملية وضع الخطط الاستراتيجية ما يأتي:

تحديد رسالة الوزارة او المؤسسة واهدافها بشكل واضح ودقيق وقابل للتحقيق ضمن الموارد المتاحة في الوقت الحاضر.

وضع رؤية واضحة وواقعية للوزارة او المؤسسة تتضمن الوجهة المستقبلية لها والاهداف والآمال والطموحات التي تسعى المنظمة لتحقيقها على ان تكون بعيدة المدى.

يجب ان تتضمن الخطة الاستراتيجية ما يسمى بعملية التحليل الرباعي حيث يشمل هذا التحليل تحديدا ورصدا دقيقا لجوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية للوزارة او المؤسسة والتي تشكل الموارد البشرية والمادية لها.

وكذلك البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات التي تشكل خطرا واضحا على عمل الوزارة او المؤسسة كما انها تشمل ايضا اختيار استراتيجيات محددة وبناء تلك الاستراتيجيات.

فاذا نظرنا الى ما يطبق في وزارة التربية في مناطقها التعليمية فانه ابعد ما يكون عما ذكر سابقا عن مفهوم الخطة الاستراتيجية ووضع الخطة الاستراتيجية لان ما يحدث على ارض الواقع هو عبارة عن اوراق يتم ترتيبها ووضعها في مغلفات انيقة ليتم عرضها على السيد المسؤول عند زيارته للمدرسة، او للمنطقة وهكذا ولا يطبق منها اي شيء، انما هي مجهود ضائع يبعد اعضاء الهيئة التعليمية عن هدفهم الاسمى وهو النهوض بالطالب فهو دوما في ذعر من السيد المسؤول الذي يوجه لهم دوما التهديد والوعيد ان لم يتم وضع الخطة الاستراتيجية فمن المكلف بها يا سادة هل المدارس ام انها مسؤولية الوزارة ومن ثم يتم رسم الخطة التي يسير عليها جميع اعضاء الوزارة! اما ما يحدث عندنا فهو العكس حيث تقوم المدارس باعداد الخطط الاستراتيجية وكل مراقب مرحلة يتغنى بكمية الاوراق التي جمعها بالتهديد والوعيد والعقاب العظيم لكل من يتأخر في اعداد خططه لانها اصبحت مجالا للتفاخر وسبيلا للترقي على حساب العملية التعليمية وليذهب الطلبة يبحثون بانفسهم عن مصادر للتعليم ثم نقول لماذا الدروس الخصوصية؟ فهل من دارسين لاهمية الخطط الاستراتيجية المزعومة؟ وليحفظ الله الكويت وأهلها وأميرها وشعبها من كل مكروه.

