آراء

تلك اليد التي تمدها كي يتكئ عليها أحدهم أو يمسح بها دمعته تحيي أثر وجودك قبل أن تحيي بداخله الشعور بالأمان أو الطمأنينة، فحين تمدها له فأنت تخرجه من شعوره بالوحدة إلى الشعور بأن هناك من هو قادر على أن يشعل نفسه من أجل أن يضيء عتمته، وتثبت له أن هناك يدا حانية وصدرا يسع آلامه ويحمل معه مخاوفه، فليس من السهل أن يسقط أحد في بئر الخوف أو الوحدة ولا يجد من ينتشله منه، فما أصعب أن يجد المرء نفسه في القاع وحيداً في مواجه أفكاره وهو في أشد حالات ضعفه.

احرص على أن تتواجد في المكان والوقت الصحيحين وقبل أن يطلب منك، دون أن تشعره بأنه بحاجة إلى عونك ودعمك لأنك في الحقيقة أنت من تحتاج إليه، فالمرء في داخله يخشى الوحدة وقد يفتقد أحياناً تبادل الاهتمام والمشاعر وتقاسم اللحظات والأفكار، لذا أعط ما أنت بحاجة إليه وكن سنداً جيداً لمن تحب، لا تتركه لظرفه أو تنتظر منه أن يسألك، فبعض الظروف تكون اختباراً لبعض العلاقات، قدم ما باستطاعتك وكن معه وسط اللحظة لتتمكن من تفهم مشاعره واحتوائه بقدر ما يحتاج إليك، لا تتخل ولا تبتعد فربما لن تجد مكانك بعدها. تذكر دائماً أن المواقف أصدق من كل العبارات التي تقال فهي تزيد من رصيدك عند الطرف الآخر وترفع درجة رضاك عن نفسك، لذا اعبر معه لحظاته الصعبة حتى يختارك في لحظات الفرح والسعة، كن له خير صديق ورفيق واجعل كتفك هو المكان الذي يضع عليه رأسه ليرتاح من ثقله. اجعل علاقتك غنية بالحب والتفاعل بقدر ما تستطيع ولا تجعل المسافة تنافس الحب وتطغى عليه، فما تقدمه له اليوم تحيا به غداً، كن الرفيق والرقيق، ونافس نفسك على العطاء الجيد وابذل ما يستحقه منك ولا تؤجل مشاعرك وحضورك إلى الغد فربما يصل الغد من دونه، أو تفسد المشاعر قبل أن تصل إلى صاحبها.

