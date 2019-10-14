مال وأعمال

كشف تقرير المتابعة للتطورات الاقتصادية المحلية لوزير المالية عن تعثر كبير وتعطل في انجاز مشاريع خطة التنمية للعام المالي 2019-2020 متمثلة في أوجه عديدة منها تحديات تتعلق بالاجراءات الادارية والفنية والمالية، ورقابية وتشريعية مبيناً أن عدد المشاريع لخطة العام المالي الحالي يبلغ 135 مشروعا بكلفة تقدر ب 3.3 مليارات دينار لم ينجز منها سوي مشروع واحد وأخر قيد التسليم حيث تقدر نسبة الانجاز للخطة التي اوشكت علي الدخول في نصفها الثاني من العام ما يعكس وجود خلل كبير في انجاز المشاريع. واضاف التقرير أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار، خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 0.06% وانخفض امام اليورو بنسبة 44.0%وارتفع امام الاسترليني بنسبة 1.15% فيما اظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية، والتي انخفضت، على أساس شهري، بنحو 19.74% وارتفعت سنويا بنحو 17.75% وقد شهدت جميع أنواع التسهيلات، على أساس شهري، نموا ما عدا التسهيلات الصناعية والتشييد والخدمات العامة الاخرى. أما على المستوي السنوي فقد شهدت كافة انواع التسهيلات نموا سالياً ما عدا التهيلات الزراعية، والنفطية والغاز،كما شهد اجمالي الاصول الاحتياطية الرسمية انخفاضا، على أساس شهري، بنحو 0.30% بسبب انفاض مكون العملة والودائع.

واوضح أن اداء سوق الاوراق المالية خلال سبتمبر الماضي كان سيئاً حيث فقد 1.5 مليار دينار من القيمة السوقية بسبب المخاوف الجيوسياسية والقلق ازاء اداء الاقتصاد العالمي، والمح الي أن معدل التضخم المحلي ارتفع خلال اغسطس بنحو 0.17%علي أساس شهري يوليو- اغسطس 2019 وارتفع علي اساس سنوي بنسبة 1.24% في اغسطس 2018-2019 وترتكز الارتفاع علي اساس شهري في مجموعات المفروشات المنزلية والسلع المتنوعة والكساء وملبوسات القدم وغيرها.

