مال وأعمال

رصدت خطة التنمية اعتمادات مالية قدرها 5 ملايين دينار، لتعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي ودعمها كبيئة آمنة ومستقرة اقتصادياً وسياسياً، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ويتضمن البرنامج 7 مشروعات مستمرة من الخطة السابقة، 6 منها تطويرية، ومشروع واحد انشائي، وكافة المشروعات في المرحلة التنفيذية.

وقد بلغت نسبة الانفاق على المشروعات في الربع الأول 0.6% ما يعادل 30 الف دينار.

ويستهدف برنامج دعم الثقافة والفن والاعلام، الذي يحتويه البرنامج، رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي والفني بين أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الكويت في الثقافة والاعلام، ورفع المردود الاقتصادي بأنشطة الكويت الثقافية والفنية والاعلامية، وتعزيز دورها التنموي في ايصال صوت دولة الكويت الى العالم.

