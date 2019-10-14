مال وأعمال

أفادت تقارير حكومية أن المشروعات التي يتضمنها برنامج التخصيص لم تحقق أي انجاز فعلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، واستمرت تلك المشروعات على نفس وتيرة انجازها المتحققة بنهاية العام المالي الماضي 2018/2019، حيث لم يشهد مشروع تخيصيص بعض خدمات الادارة العامة للاطفاء أي انجاز يذكر، بنهاية 2018/2019، فيما لم يشهد مشروع دراسة استراتيجية تخصيص المشاغل الرئيسية لوزراة الكهرباء والماء أي انجاز، واستمرت حالة المشروع كما هي، دون تغيير.

وفيما يتلعق بمشروع تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية أي انجاز يذكر خلال الربع الأول، واستمرت نسبة الانجاز على حالها عند مستوى 30%. وقد استمر تخصيص محطة الشعيبة الشمالية عند نفس مستواه البالغ 51% دون تغيير.

يأتي ذلك في وقت تسعى الدولة من خلال برنامج التخصيص الى اعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وأن تتحرر من دورها الانتاجي لتفسح المجال أمام القطاع الخاص، والذي يعني به زيادة دوره في ملكية أو تشغيل أو ادارة الوحدات الانتاجية في المجتمع بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لتلك الوحدات بما يخدم أهداف التمنية الاقتصادية والاجتماعية.

