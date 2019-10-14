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مال وأعمال

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16 دولاراً تراجعاً في أسعار برميل النفط خلال الفترة نفسها

150 ألف برميل انخفاضاً في إنتاج الكويت النفطي خلال عام

علي حامد
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الإثنين 14 أكتوبر 2019

كشفت تقرير حكومي أن انتاج الكويت النفطي انخفض الى 2.670 مليون برميل يومياً خلال شهر أغسطس الماضي، بتراجع 17 ألف برميل عن الشهر السابق، ولفت التقرير الصادر عن وزارة المالية أن انتاج دول أوبك وصل الى 29.741 مليون برميل يومياً، بارتفاع 0.5% عن شهر يوليو السابق، حيث ارتفع انتاج السعودية، ثم نيجيريا، والعراق، والامارات، والكابون، والاكوادور، في حين انخفض انتاج فنزويلا، وليبيا، وايران، والجزائر، وغنينا الاستوائية، وأنغولا. أما عن تطور الأسعار النفطية، فقد انخفض سعر سلة أوبك في أغسطس، بحوالي 5.09 دولارات للبرميل من 64.71 الى 59.62 دولاراً، بالمقارنة مع الشهر السابق، وبين التقرير أن شهر أغسطس يعتبر الأقل منذ سبعة أشهر، وفي حالة الكويت وصل السعر، خلال أغسطس الى 60.35 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 64.90 دولاراً في يوليو السابق، أي نسبة انخفاض 7%.


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