مال وأعمال

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي من دول مجلس التعاون الخليجي «الكويت والسعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر» الوحدة في المجال الجوي لزيادة سعته من اجل تلبية زيادة الطلب على زيارة المنطقة بعدما اوشكت الدول الخليجية الانفتاح على العالم من خلال التأشيرات السياحية التي بدأتها السعودية التي كانت اكثر دول الخليج تحفظا في التوسع على اصدارها والتي كانت زراء المطالبة لايحاء فكرة «الشغن الخليجي» الذي اقترحته دولة الكويت وحصل على موافقة الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون التحضيري الذي عقد في المملكة العربية السعودية و اتخذ قرار باعتمادها في الاجتماع الـ24 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في شهر يونيو من العام 2009 والتي تتيح لزائر اي بلد منضو تحت هذه المظلة من التنقل بين كل الدول الخليجية.

والمجال الجوي الموحد لدول الخليج يوفر لها سعة كافية من الفضاء الجوي لتلبية الطلب والاستثمارات في البنية التحتية المتوافقة مع النمو والتطبيق السريع للتكنولوجيا الجديدة، ويحافظ لها على القدرة التنافسية باعتبار المنطقة مركزًا رائدًا عالميًا للطيران، من الضروري

وشدد الاتحاد بان يجب على الحكومات في المنطقة الخليجية أن تحل وحدة المجال الجوي محل الانقسامات السياسية من خلال اتخاذ القرارات التعاونية عبر الحدود لضمان عدم تأثر القدرة التنافسية العالمية لمراكز المنطقة.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قدم دراسة حول أهمية النقل الجوي لدولة الامارات العربية المتحدة بانه يمكن أن يوفر 620 الف فرصة عمل اضافية ويزيد الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد البلاد بحلول عام 2037. الى 80 مليار دولار أميركي

