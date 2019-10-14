مال وأعمال

أعلنت «زين» عن عقدها لتحالف استراتيجي يجمعها مع كل من بنك الائتمان الكويتي، وشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وشركة مايكروسوفت الكويت، وذلك لتفعيل مشروع نظام حفظ النسخ الاحتياطية الخاصة بالبنك خارج الكويت باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية لإمكانية استرجاع بياناته في الحالات الطارئة وغير المتوقعة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل إطلاق المشروع قد شهد حضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر هلال أرناؤوط، ومدير القطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الكويت علي حداد، بالإضافة إلى فريق نظم المعلومات من بنك الائتمان الكويتي ومسؤولي قطاعات الأعمال والمبيعات الحكومية من جميع الشركات المُشاركة.

وعبّر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن سعادته البالغة بإطلاق مشروع تأسيس موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات (DR Backup site) لبنك الائتمان الكويتي بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و(Dell EMC) العالميتين.

وقال المضف في تصريح صحافي عقب حفل إطلاق المشروع: «إن الانتهاء من مشروع موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية يؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث، حيث أنشئ الأول في دولة الكويت قبل أكثر من عام، وهو مُجهز بالكامل ليكون مطابقاً للموقع الرئيس، ويعمل بالتوازي معه على مدار الساعة وطوال أيام السنة». وأوضح المُضف أن الموقع الثاني لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات فقط عبر السحابة الإلكترونية بشركة مايكروسوفت (خارج دولة الكويت)، وبذلك يكون «الائتمان» من أوائل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الإلكترونية، وأول جهة في دولة الكويت تستخدم تكنولوجيا Avamar Backup Cloud Technology عبر السحابة الإلكترونية الخاصة بشركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة (Dell EMC) العالمية. وأكد المُضف أن المشروع الجديد يضمن استمرار «الائتمان» في تقديم الخدمات للمواطنين بنفس الكفاءة والفعالية في كل الظروف والأحوال، ومواجهة أي محاولات تخريبية لاختراق أجهزته وشبكات معلوماته، مُشدداً على أن كل البيانات والمعلومات تبقى في أيد أمينة ومحوطة بأقصى درجات السرية.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال الحفل: « اليوم نفخر بالإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة تجمع زين مع إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة، وهو بنك الائتمان الكويتي، وذلك استمراراً منا في التوسع بمنظومة شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع العام الكويتي».

وأضاف الخشتي: «ويسرنا أيضاً تعزيز شراكتنا المستمرة مع أكبر رواد التكنولوجيا العالميين في مايكروسوفت، وزملائنا في شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وذلك من أجل تقديم أحدث حلول الأعمال وأكثرها تطوراً لمجتمع الأعمال الكويتي بقطاعيه العام والخاص».

وأوضح الخشتي: « تجتمع رؤيتنا اليوم مع رؤية بنك الائتمان الكويتي في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035) المنبثقة عن تصوّر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035، وتواجدنا اليوم يعكس نجاح التعاون المُشترك ما بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية للدولة».

واختتم الخشتي قائلاً: «سيظل وعد «زين» دائماً في تزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال بالتعاون مع مُختلف مؤسسات الدولة في القطاع العام، وذلك لتعزيز دورنا الريادي كأكبر مزوّد للخدمات الرقمية في دولة الكويت». وقال الرئيس التنفيذي لشركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر هلال أرناؤوط: «البيانات هي أساس المؤسسة، والحفاظ عليها مسؤولية عظيمة تقع على إدارة نظم المعلومات، وعليه فإن تجمعنا اليوم هو عبارة عن قصة نجاح لبنك الائتمان الكويتي، والتي تمت بالتعاون من قبل كبرى شركات التكنولوجيا في دولة الكويت، شركة EBLA لاستشارات الكمبيوتر، وشركة الاتصالات المتنقلة زين، وشركة الديار المتحدة، وشركة مايكروسوفت الكويت».

وقال علي حداد مدير القطاع الحكومي لدى مايكروسوفت الكويت: « تتوافق رؤية مايكروسوفت مع بنك الائتمان في الكويت، ونحن فخورون بهذا التعاون الذي يُسهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في بنك الائتمان اعتماداً على سحابة مايكروسوفت «Microsoft Azure» في ثلاث محاور رئيسة وهي تكامل الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات الموظفين».

وأكدت «زين» على التزامها بالتواجد في المشاريع المختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، لتعكس بذلك دورها الرئيس كشركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي في التفاعل مع مختلف المشاريع التخطيطية والتطويرية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة.

