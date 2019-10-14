مال وأعمال

نظم الاتحاد الكويتي للتأمين برنامجاً تدريبياً بعنوان «تأمين مسؤولية المدراء ومتخذي القرار» في مبنى معهد الدراسات المصرفية وذلك بمشاركة 13 موظفاً من شركات التأمين الأعضاء، ويأتي هذا البرنامج التدريبي استكمالاً للخطة التدريبية لعام 2019 . وصرح عادل الرميح الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين في بيان صحافي أن الاتحاد يستهدف من الورشات التدريبية التي ينظمها على مدار العام ابقاء موظفي شركات التأمين مطلعين على أهم المستجدات في سوق التأمين مشيرا الى أن هذه الورشة جاءت لايضاح متطلبات وزارة التجارة والصناعة بشأن ضرورة تعيين مدير التزام بشركات التأمين لمتابعة جميع الموضوعات الخاصة بغسل الأموال والحوكمة والقوانين والقرارات ذات الصلة، وشرح اطار عمل هذه الوظيفة المهمة في الوقت الراهن مع استعراض لحالات عملية.

مؤكدا أن البرنامج يتضمن المحاور التالية : ما هي الحاجة لهذا النوع من التأمين، مسؤولية كبار موظفي الشركة أمام مساهمي الشركة وموظفيها والبنوك والعملاء، أنواعها : الوثيقة الأساسية للتغطيات التأمينية غير المتوفرة في قانون العمل، التعويضات المطلوبة من الشركة ، أما الاستثناءات فمنها التنبيه المبكر لوقوع الخطأ، الحوادث الشخصية، المزايا الوظيفية، عدم النزاهة، عدم اتباع التعليمات، الغرامات والرسوم المالية . واختتم بتأكيده ان الاتحاد سيسعى دوما الى تقديم الورش التدريبية على مدار العام حيث سيعقد ورشة تدريبية بنهاية اكتوبر بعنوان «الالتزام الرقابي بقطاع التأمين» باللغة العربية.

