مال وأعمال

ينظم فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع سلسلة من الفعاليات الحيوية خلال شهر أكتوبر، والتي تهدف إلى دعم شهر التوعية بسرطان الثدي وذلك ضمن إطار التزامه الراسخ بصحة ورفاهية أعضاء فريقه والمجتمع ككل،. وكان الفندق قد عقد مؤخراً جلسة إرشادية لموظفيه، حيث ناقش المتحدثون الضيوف أهمية الاكتشاف المبكر لهذا المرض، إلى جانب طرق الوقاية منه، والتعامل معه.

وعلاوة على ذلك، فقد أقيمت دورة تدريبية للمديرين والمشرفين، والتي تمكنهم من مساعدة كبار أعضاء الفريق على تطوير فهم أعمق للقضايا المتعلقة بسرطان الثدي. ومن المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر أن ينظم كل من مطعمي «سنتوهو» و«ريفييرا» التابعين للفندق مآدب عشاء خاصة بالتعاون مع المجتمعات النسوية.

