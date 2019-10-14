مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان بالتعاون مع أكاديمية إتقان البرنامج التعريفي للمجموعة الخامسة من موظفي الفروع الجدد لتمكينهم من التعرف على إدارة بنك بوبيان وما تقوم به الى جانب تعريفهم بالنظم الخاصة بإدارة العمل في البنك وطبيعة المهام الوظيفية المكلف بها كل إدارة. وقال البنك في بيان صحافي ان مثل هذه البرامج يأتي في إطار حرص البنك على تنمية الخبرات اللازمة لموظيفه وتزويد الموظفين المعينين حديثًا بالمعرفة التي يحتاجون إليها للاضطلاع بمهـام وظائفهم في افرع البنك وتعريفهم بأنواع المنتجات المختلفة التي يقدمها البنك لعملائه ما ينعكس إيجابياًعلى بيئة العمل وخلق المزيد من المعرفة لديهم حتى يتمكنوا من تقديم اعلى مستويات الخدمة للعملاء .

وأضاف البيان ان البرنامج تم تصميمه ليتناسب مع طبيعة موظفي البنك في مختلف مستوياتهم حيث يقوم المحاضرون من مختلف إدارات البنك بشرح كل ما يتعلق بعمل الادارة ودورها في منظمة البنك الرئيسة.

