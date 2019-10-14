مال وأعمال

تنطلق غداً فعــاليّات «ليـــغو شــوز» المقام لأول مرة في الكويت من 15 إلى 19 أكتوبر الحالي في معرض الكويت الدولي قـاعــة A4، وذلك بعد الكثير من الترقب الذي طال انتظاره لِيقدّم أنشطة ممتعة وتجارب فريدة. ويُذكر بأن «ليـــغو شــوز» سوف يحتوي على العديد من ابتكارات عالم الليغو الرائع تحت سقف واحد، ذلك بالإضافة إلى أقســام الرعاة الرئيسين المشاركين في الفعــاليّــة ومنهم: شركة السينما الكويتيّة، شركة «زين» للاتصالات، بنك الكويت الوطني، عيادة أسنان تاور، والخطوط الجويّة الكويتيّة حيث ستتضمّـن أقســامهم على نماذج ومنحوتات الليغو الضخمة، والعديد من الأنشطة الترفيهية وأفلام الليغو المعروفة التي تتماشى مع جميع الفئات والأعمار. فضلاً عن ذلك، سوف يكون هناك العديد من الماركات الشهيرة المحببـة مثل «نينجاغو» Ninjago وذلك وسط أجواء مليئة بالمرح والإثارة ليتمكّن مُرتــادو الفعاليّــة من الاستمتاع بالابتكارات وبناء مسارات مليئة بالتحديات الشيّــقة.

