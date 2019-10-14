مال وأعمال

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أنه على الرغم من التحسن في نسبة العائد على الاستثمارات إلا أن معدل السيولة في خزينة الدولة ( الإحتياطي العام ) في طريقه الى النفاد نتيجة للسحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة .

واضاف الحجرف في كلمة خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة أمس بحضور الجهات الحكومية المتخصصة بإعداد الميزانية لتوجيه الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها، إن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 - 2021) والتي بلغت 7ر27 مليار دينار.

وأفاد بأن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة.

وتابع الوزير : ما حدث هذا العام أنه وبعد ان تم ارسال تقديرات الميزانية لبعض الجهات الحكومية وجدنا حجم الانفاق وصل إلى 27.7 مليار دينار، وهو مبلغ بكل الأحوال غير مقبول، موضحاً أن «المالية» رفضت كل هذه الميزانيات لافتقارها إلى الأسس الموضوعية، التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها.

ونوه الحجرف إلى أن العام الماضي شهد تقديرات بقيمة 30.5 مليار دينار تم بنهاية المطاف تخفيضها إلى 22.5 مليار دينار، مؤكدا على الإيمان بأن الحساب الختامي هو السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك مع جميع الجهات الحكومية عبر هدف مشترك هو تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة. وبين الحجرف أن الهدف هو التحكم الحقيقي بالمصروفات والتزام جميع الجهات بالسقف المحدد لها في اطار الميزانية. ولفت الحجرف إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود الجميع للعمل كفريق واحد في إطار توجيهات مجلس الوزراء.

ميزانيات واقعية

وقال الوزير أن على كل الجهات الحكومية تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير ، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فانها ستضع التقديرات بدلا من الجهات وعلى الاخيرة الالتزام بتقديرات الوزارة

ودعا الحجرف إلى أهمية التعاون مع وزارة (المالية) لتحديد أولويات الصرف من خلال المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات والتي ستعقد لأول مرة في الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر الحالي في مبنى الوزارة لمساعدة الجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.

وقال ان «التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يسهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية»، مشددا على ضرورة أن «يعي الجميع دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية».

وذكر أن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية لتكون هناك أولويات للجهات الحكومية مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية لاعداد هذه الميزانية بغية تحقيق التوازن المالي.

تقديرات دقيقة

ولفت الحجرف الى أن الوزارة حرصت خلال المنتدى على تأكيد دورها كمدير مالي للدولة معني بوضع أسس سليمة ودقيقة لتقديرات الميزانية، وبالتالي دعت جميع الجهات الحكومية إلى ورش عمل مع كل جهة على حدة تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، لكي يتاح لكل جهة أن تقدم ميزانيتها وفق الأولويات. وكذلك ضروة أن يتم دعم الميزانيات بالدراسات الموجودة لدى هذه الجهات والتي تؤكد ضرورة إدراج هذه المبالغ في الميزانية.

وشدد على ضرورة أن تكون المشاريع نابعة من خطة التنمية وبالتالي يكون هناك أولويات للجهات الحكومية.

وأكد الحجرف أن المالية على استعداد لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية وهي تقوم باعداد الميزانية في نطاق المسؤولية المشتركة،مؤكدا في الوقت ذاته على دور الوزارة وأن عملية عدم ضبط الميزانية وتوقعاتها غير مقبول.

جهاز المراقبين

ثم قام رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة العجيل بتقديم عرض عن رؤية الجهاز وأهدافه في الرقابة المسبقة على المصروفات عبر تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية.

وقال العجيل ان هذه الرؤية تتوافق مع تحقيق الأهداف بما يضمن جودة استخدام الموارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية للدولة.وصاحب الملتقى جلسة حوارية للحجرف بمشاركة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة إبراهيم العنزي. أهم الأسئلة التي وجهتها الوزارات للوزير تم خلال اللقاء توجيه عدة أسئلة محورية تتعلق بالميزانية للوزير الحجرف كان أبرزها مايلي :

هناك بعض التعسف من قبل جهاز المراقبين في استخدام السلطة على الوزارات فما هي اجراءاتكم ؟

الوزير: اذا حدث تعسف فهي تصرفات فردية نعمل على قواعد تحدد عمل المراقبين في جميع الجهات بحيث تكون قراراتهم محددة لا تخضع لاجتهادات والمراقب دوره التنببه عن الانحرافات والجهات الحكومية لديها الحرية لها صلاحية الصرف حال امتنع المراقب المالي.

وضعتم ملاحظات على تقديرات ميزانيات الوزارات ما الخلل في تلك التقديرات ؟

الوزير: السبب في رفض الميزانيات هو التفاوت والتباين فيها وسوف نعمل مع الجهات الحكومية كي نصل لفهم مشترك لوضع تقديرات اكثر دقة وواقعية لكل جهة على حدة وسنعمل مع المراقبين الماليين لمتابعة الالتزام الدقيق بهذه الميزانية.

هناك تعقيدات تشريعية تواجه تنفيذ المناقصات منها فترة الـ 90 يوما التي توخر المشروعات؟

الوزير : نتفاجأ من قيام بعض الجهات بادراج مشروعات للموازنة رغم انها غير مدرجة بخطة التنمية وبدون ان نعرف مبررات المشروع وهو ما نرفضه، وعلى الجهات الاستعداد لتجديد عقودها وتنفيذ مناقصتها بفترة كافية .

نظام الاوراكل على الرغم من انه برنامج الكتروني الا انه لا يعترف بالتكنولوجيا لانه يفرض على الوزارات ان تمرر معاملاتها بدورة مستندية كاملة ؟

الوزير: ان نظام الاوراكل المطبق لا رجعة فيه ، وعلى رغم ما قيل عنه من التعقيدات فهو قابل للتطوير وسوف نصل لتفعيله بشكل كامل لما له من دور في احداث قفزة نوعية، ونعمل على الانتهاء من اي مستندات ورقية على ان تكون كل التعاملات من خلال اوراكل فقط.

تشاور وتنسيق ومتابعة طرحت الجهات الحكومية خلال هذه الجلسة استفساراتها وتساؤلاتها حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية وكيفية معالجتها.يذكر أن الملتقى يقام للمرة الثانية بمبادرة من وزارة المالية بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة لإعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.

وتم خلال الملتقى التشديد على تبني جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية الممثلة في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين وجهاز متابعة الأداء الحكومي ولجان مجلس الأمة المختصة في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020-2021).