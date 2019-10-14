مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط مخزن في العاصمة يحتوي على سلع مقلدة تضمنت 1380 حذاء لماركات مشهورة.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي امس إن فريق مراقبة العاصمة تحرى خلال الايام القليلة الماضية عن المخزن الرئيس لتوريد اغلب السلع المقلدة، التي تعد مخالفة للقانون المحلي والدولي، مبينة أنه بعد التحري استطاع معرفة مكان المخزن ومداهمته.

وأضافت أنه تم ضبط 1380 حذاء مقلدا لماركات مشهورة، وتم تسجيل المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة التجارية لإجراء اللازم.

وأكدت مواصلة حملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لمنع بيع ومزاولة أي سلعة من شأنها أن تضر المستهلك، مشددة على تطبيق القوانين العالمية والمواثيق الدولية المتعلقة في البضائع المقلدة.

