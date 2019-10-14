مال وأعمال

قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان التداولات العقارية تخطت حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو وهي الأعلى خلال العام الحالي، مسجلة زيادة 71% عن قيمتها في يونيو، مدفوعاً بأداء قوي لمختلف القطاعات العقارية، وكان قطاع العقار التجاري أكثرها نشاطاً خلال يوليو مقترباً فيه من ضعف مستواه مع زيادة شهرية قدرها 92% عن يونيو، يليه قطاع السكن الخاص الذي سجل زيادة مقاربة أيضاً، كما يلاحظ قوة التداولات العقارية على قطاع الشريط الساحلي خلال يوليو، ويلاحظ زيادة شهرية كبيرة لعدد التداولات العقارية مسجلاً 747 صفقة بزيادة 54% عن يونيو مع ارتفاع لافت لعددها في جميع القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي سجل عدد تداولاته تراجعاً شهرياً في يوليو.

تواصل التداولات العقارية مسارها التصاعدي في يوليو على أساس سنوي رغم أنها شهدت تراجعاً بنسبة 11% مصحوباً بزيادة طفيفة نسبتها نصف في المائة لعدد الصفقات في يوليو، نتيجة أداء متفاوت لعددها في القطاعات المختلفة مع زيادة طفيفة لعددها في السكن الخاص فيما تضاعف في التجاري بينما انخفضت في كل من القطاع الاستثماري والحرفي.

التداولات العقارية

اقتربت التداولات العقارية من حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو وتصل بذلك لأعلى مستوى خلال العام الحالي، مرتفعة بنسبة شهرية كبيرة قدرها 71%، وعززت التداولات العقارية من اتجاهها التصاعدي، مدفوعاً بأداء قوي متواصل لمختلف القطاعات العقارية، ويعد القطاع التجاري أكثرها نشاطاً خلال يوليو يليه القطاع السكني مع زيادة قيمتها في كل منهما على أساس شهري بما يقترب من 90%، بالإضافة إلى نشاط لافت أيضا في قطاع الشريط الساحلي. برغم هذا الاداء الشهري الملحوظ إلا أنه يلاحظ انخفاض قيمة إجمالي التداولات بحدود 11% عن يوليو من العام الماضي نتيجة تراجع متفاوت في القطاعات العقارية باستثناء السكن الخاص الذي سجل زيادة.

وتقدمت تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى، وتحسنت حصتها مستحوذة على 34% من التداولات في يوليو مقابل واحد من أدنى مساهماتها بنحو 31% من التداولات العقارية خلال شهر يونيو، وبدأ الاتجاه العام لهذا المؤشر مساراً تنازلياً.

تراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى نحو 32% من تداولات القطاع في يوليو متراجعة إلى المرتبة الثانية مقابل حصة أكبر مثلت في يونيو 42.7% حلت بها في المرتبة الأولى بين القطاعات.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 650 ألف دينار بنهاية يوليو بأعلى مستوى لهذا المؤشر في العام الحالي بزيادة شهرية 11%، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب واضح، إذ تراجع متوسط قيمة الصفقة 12% عن مستواه في يوليو العام الماضي.

وقد ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 747 صفقة بنهاية يوليو (702 عقود، 45 وكالات) بزيادة شهرية كبيرة 54% عن عدد صفقات بلغ 485 صفقة في يونيو. إلا انه ارتفع بشكل طفيف أي بحدود نصف في المائة على أساس سنوي.

توزيع التداولات

بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 39.4 مليون دينار تمثل 10% من تداولات المحافظات، عبر 67 صفقة تسهم بنحو 11.5% من إجمالي التداولات . ومتوسط قيمة الصفقة 588 ألف دينار.

اقتربت قيمة التداولات في مبارك الكبير من 90 مليون دينار تشكل 23% من إجمالي تداولات المحافظات، عددها 109 صفقات يمثل 18.6% من الإجمالي. ومتوسط قيمة الصفقة 825 ألف دينار.

بلغت قيمة التداولات في محافظة حولي نحو 113 مليون دينار تمثل 28% من التداولات عبر 77 صفقة يمثل 13.2% من التداولات. ومتوسط قيمة الصفقة 1.5 مليون دينار.

تصل قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 48.6 مليون دينار تمثل 12% من التداولات عبر 203 صفقة تشكل حوالي 35% من التداولات. ومتوسط قيمة الصفقة 240 ألف دينار.

بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 72 مليون دينار تشكل 19% من التداولات عبر 70 صفقة تشكل 12% من التداولات، ومتوسط قيمة الصفقة نحو مليون دينار.

تصل قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى 32.5 مليون دينار تمثل 8% من قيمة التداولات، عبر 59 صفقة تمثل 10% من التداولات ، ومتوسط قيمة الصفقة حوالي 551 ألف دينار.

