مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان العملات اتخذت مساراً شديد التذبذب على مدار الأسبوع الماضي وذلك في ظل استجابة سوق العملات الأجنبية لمجموعة متباينة من الانباء الصادرة سواء كانت إيجابية أو سلبية. وأصبح التحول المفاجئ هو سيد الموقف ما بين الابتعاد عن المخاطر والاقبال عليها، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة على مستوى العالم.

وبصفة عامة، انتهت تداولات الأسبوع في ظل معنويات إيجابية بفضل البادرة المتفائلة التي اقدمت عليها الصين على الرغم من إدراج واشنطن 28 شركة صينية على اللائحة السوداء في وقت سابق من هذا الأسبوع. حيث كشفت بيانات وزارة الزراعة الأميركية عن قيام الصين بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأميركية في الآونة الأخيرة. وفي ظل الاجواء المتفائلة التي سادت خلال الأسبوع الماضي، تعرضت أصول الملاذ الآمن للضغوط بما أدى إلى تراجعها وفي المقابل ارتفعت نظيرتها عالية المخاطر. حيث انخفض الين بنسبة 1.48% مقابل الدولار خلال جلسات التداول الخمس الماضية.

