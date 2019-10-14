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البراك: ضرورة معالجة الخلل الاقتصادي


أكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. سعد البراك ضرورة معالجة مكامن الخلل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني عبر الخطط والبرامج التنموية الطموحة من خلال تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية. وأعرب د. البراك خلال مشاركته في أولى ندوات نادي الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت تحت عنوان «رؤى حول المستقبل الاقتصادي للكويت» مع د. عباس المجرن استاذ الاقتصاد عن مخاوفه من عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في ايجاد وظائف حقيقية للخريجين في المستقبل بسبب انخفاض إيرادات النفط التي ما زالت تشكل المصدر شبه الوحيد للدخل في الكويت على الرغم من أن الكويت تعتبر من أوائل الدول في تصدير النفط لكنها تعاني من ضمور في الصناعة النفطية التي قد تجعلها بعيدة عن خطى الدول المتقدمة.
وتطرق د.البراك لدور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل للشباب الكويتي عبر دعم مبادراتهم، وقال «إن الصندوق نجح حتى الآن في دعم أكثر من 1200 مشروع كويتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا نجاح وتميز العديد من المشروعات التي دعمها الصندوق الوطني موضحا أن نحو 25 في المئة من المشروعات الجديدة الممولة هي ذات طبيعة صناعية وخصوصا في مجال الصناعة الغذائية.


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