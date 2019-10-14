الإثنين 14 أكتوبر 2019 ,14 صفر 1441
رقم العدد:
3807
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
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مال وأعمال
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