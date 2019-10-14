اقتصاد مصر

رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6 في المئة من 5.5 في المئة في توقعات سابقة له ، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8 في المئة عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6 في المئة بحلول عام 2021.

وأرجع البنك في تقرير له «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، معدلات النمو في مصر إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لاسيما قطاعي السياحة والغاز.

وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 14.5 في المئة ، منخفضًا من 21.6 في المئة في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11 في المئة في 2020 و10في المئة في 2021.

وتوقع التقرير أن يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلى 2.3 في المئة في 2020، وتواصل الارتفاع إلى 2.7 في المئة في 2021.

وقطاعيًا، قال البنك إن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسة للنمو.

كما أرجع البنك الدولي توقعاته باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلى 6 في المئة في عام 2021، إلى تحسن الطلب المحلي ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة في مجالي البنية التحتية والأشغال العامة.

وأضاف البنك أن النمو في النصف الأول من 2019 جاء قويًا بنسبة 5.4 في المئة، حيث أدت التغييرات على جانب الإيرادات والنفقات إلى خفض تدريجي في العجز المالي من 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 إلى 9.7 في المئة في عام 2018.

وبالنسبة لعام 2019، توقع البنك أن يتقلص العجز المالي لنحو 8.3 في المئة في 2019، ثم إلى 7.5 في المئة في 2020 و7 في المئة بحلول 2021، بدعم من تدعم آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين تحوط الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو صدمات أسعار النفط العالمية.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.3 في المئة في شهر سبتمبر الماضي وهو أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات مقابل 15.4 في المئة خلال سبتمبر 2018.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحاً أن التضخم العام لإجمالي الجمهورية واصل تراجعه الذي شهده بالفترة الماضية، محققاً مستوى تاريخياً جديداً في سبتمبر 2019، متجاوزاً توقعات جميع المحللين الماليين.

وأرجع محللون وخبراء التراجع الكبير في التضخم السنوي إلى تراجع أسعار الأغذية والمشروبات في مصر خلال الأشهر الماضية ، وقالت محلل الاقتصاد الكلي في النعيم يارا الكحكي ، إن التضخم العام لإجمالي الجمهورية تراجع في سبتمبر 2019 لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 ،موضحة أن التضخم تراجع في أغسطس 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013 عند 6.63 في المئة.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وقالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي إن معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي جاء أقل من توقعاتنا.

وكانت السويفي توقعت أن يسجل التضخم السنوي في مصر 4.7 في المئة، متوقعة أن يعاود الارتفاع في نوفمبر وديسمبر 2019. وأرجعت تراجع التضخم في سبتمبر بأكثر من التوقعات إلى تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 في المئة (بزيادة أو انخفاض 3بالمئة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 في المئة، و14.25 في المئة، و13.75 في المئة، على الترتيب.

