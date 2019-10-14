اقتصاد مصر

أبدى رجل الأعمال الإماراتي رئيس مجموعة الحبتور خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وكذا استغلال بعض الأصول غير المستغلة بمصر مثل أرض المعارض بمدينة نصر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع زير الإسكان المصري د.عاصم الجزار ورجل الأعمال مع وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بلحيف النعيمي، وذلك على هامش الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدبي.

واستعرض «الجزار» الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة المصرية لاسيما المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وكانت كلمة الوزير المصري باجتماعات المجلس تناولت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، وخطة التنمية المستدامة 2030، حيث يهدف المخطط إلى مضاعفة المعمور المصري لمجابهة ظاهرة التكدس العمراني، موضحاً أنه جارٍ حالياً إنشاء 14 مجتمعاً عمرانياً جديداً على شبكة طرق متطورة وعصرية في إطار تنفيذ المخطط، ويُعد مركز ريادة المال والأعمال الجديد «العاصمة الإدارية الجديدة» أحد الحلول المطروحة من أجل تطوير القاهرة، والسماح لها بالعودة إلى دورها كمركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة. وعرض جهود الدولة المصرية في توفير السكن العصري اللائق بمحدودي الدخل والشباب، وذلك من خلال تنفيذ مشروع «الإسكان الاجتماعي» الذي يُعد المشروع الأضخم لتوفير ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية، مؤكداً أن قانون الإسكان الاجتماعي يضمن للمشروع استمراريته ووصول الدعم لمستحقيه.

